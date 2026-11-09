Un tribunal condena a pena de muerte a 66 militares en la RDC por desobediencia y cobardía

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Nairobi, 9 nov (EFE).- Un tribunal militar del este de la República Democrática del Congo (RDC), en la conflictiva provincia de Kivu del Norte, condenó a 66 militares a pena de muerte por cargos de revuelta militar, desobediencia y cobardía.

"El tribunal militar de la guarnición de Goma (capital de Kivu del Norte), que actuaba en primera instancia en materia penal, condenó a muerte a 66 militares", todos ellos integrantes del 3415º Regimiento del Ejército, detallaron las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) en un comunicado recogido por medios locales a última hora del domingo.

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Asimismo, "un sargento fue condenado con importantes circunstancias atenuantes, a diez años de prisión" y cuatro militares más fueron absueltos, incluyendo un capitán y jefe de Inteligencia de la citada unidad.

El fallo se produjo el pasado día 6 en la ciudad de Walikale, tras un proceso que duró doce días.

Los afectados fueron detenidos el pasado 20 de octubre en la aldea de Ngora, precisaron las FARDC, mientras las infracciones de las que estaban acusados fueron cometidas en el pueblo de Ntonto, en el territorio de Walikale (del cual la urbe homónima es capital).

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Aunque inicialmente se trataba de un grupo de 54 militares, posteriormente se sumaron otros efectivos detenidos en el marco del mismo caso.

El Gobierno de la RDC aprobó en marzo de 2024 restablecer la pena de muerte después de una moratoria que comenzó en 2003.

Desde 2003, la pena de muerte no se había aplicado en el país pese a que es un castigo que en ocasiones imponían los jueces, pero se venía conmutando sistemáticamente por la cadena perpetua

La sentencia se anunció en un contexto marcado por el conflicto en el este congoleño, que se intensificó a finales de enero de 2025, cuando el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) tomó Goma y Bukavu, capitales de las provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur, respectivamente.

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El conflicto alcanzó una nueva dimensión el pasado 13 de octubre con el nacimiento del Frente para la Refundación de la Nación (FRN), liderado por el expresidente congoleño Joseph Kabila (2001-2019) e integrado por el M23, que lucha desde hace años contra Kinsasa con el apoyo de la vecina Ruanda.

En julio de 2024 un tribunal militar del este congoleño condenó a pena de muerte a 25 soldados por haber huido de los combates entre el Ejército y el M23, así como por robar munición, violar las órdenes de sus superiores y otros cargos.

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El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, vive desde los años 90 un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU en el país (Monusco). EFE