La coalición para Yemen exige a Irán el cese del armamento a los hutíes y la retirada de sus expertos militares

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El Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Yemen internacionalmente reconocido ha exigido este lunes al régimen de Irán que cese de forma inmediata el suministro de armamento a la milicia rebelde hutí y retire a sus expertos militares desplegados en el país, acusando a Teherán de prolongar la guerra y encubrir los "crímenes" cometidos contra la población yemení.

A través de un comunicado, el Ejecutivo yemení ha expresado su "enérgica condena" ante las recientes declaraciones del Ministerio de Exteriores iraní sobre la situación en el país, las cuales ha calificado de "injerencia descarada" e intento de proporcionar "cobertura política y mediática a la milicia terrorista hutí".

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Según ha denunciado la diplomacia yemení en la nota, las investigaciones de los organismos de seguridad locales confirman que la injerencia de Teherán ha evolucionado desde la financiación, el armamento y el entrenamiento hacia una "participación directa en la planificación y gestión de las operaciones". En este sentido, aseguran haber constatado la presencia en territorio yemení de 21 expertos extranjeros vinculados a los rebeldes, entre ellos 14 miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán y siete integrantes del partido-milicia libanés Hezbolá.

Estos efectivos, según precisa el comunicado, desempeñan tareas de mando y control, apoyo en misiles balísticos, drones y guerra electrónica, además de coordinar el contrabando de componentes militares y la selección de buques comerciales para ser atacados en el mar Rojo y el estrecho de Bab el Mandeb.

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Por todo ello, el Ministerio ha instado a Teherán a cumplir con el embargo de armas establecido por la Resolución 2216 del Consejo de Seguridad de la ONU y a destinar los recursos del pueblo iraní al desarrollo interno en lugar de "malgastarlos en redes de contrabando y en desestabilizar la región".