Un ataque al mayor oleoducto saudí causa "incendio limitado" sin afectar sus operaciones

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El Cairo, 9 nov (EFE).- Un ataque contra el oleoducto Este-Oeste, el mayor de Arabia Saudí, provocó este lunes un "incendio limitado" en esta infraestructura, cuyas operaciones no se han visto afectadas ni tampoco se han registrado víctimas por la acción, informó el Ministerio de Energía de la monarquía petrolera.

"El oleoducto Este-Oeste en la región de Medina fue atacado hoy, lo que resultó en un incendio limitado. Los equipos de emergencia lograron extinguir el fuego sin que se registraran heridos ni víctimas mortales, y las operaciones del oleoducto no se vieron afectadas", dijo en un comunicado.

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La nota agregó que los equipos de emergencia y los especialistas del ministerio iniciaron sus labores "inmediatamente después del ataque y tomaron las medidas necesarias para asegurar la zona y garantizar la seguridad", en cumplimiento con los protocolos establecidos.

El Gobierno saudí no atribuyó el ataque a ningún grupo, y la acción no ha sido reivindicada hasta el momento, si bien esto tiene lugar en un momento en el que los rebeldes hutíes del Yemen están intensificando sus lanzamientos de misiles balísticos y drones contra infraestructura civil, militar y energética de Arabia Saudí.

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El oleoducto Este-Oeste ha sido blanco de ataque de los hutíes en múltiples ocasiones desde el inicio de la ofensiva insurgente contra el reino árabe a principios de septiembre, así como de acciones de represalia iraníes en el marco de la guerra de Irán, lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel.

De hecho, a principios de septiembre, las autoridades saudíes anunciaron el cierre preventivo de este oleoducto ubicado entre las regiones de Riad y Medina debido a los ataques de los hutíes, aunque las operaciones volvieron a la normalidad en octubre.

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El oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí, también llamado Petroline, es una infraestructura estratégica que cruza el país desde los campos petroleros del este, en el golfo Pérsico, hasta el puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

Tiene una longitud de unos 1.200 kilómetros y una capacidad máxima de 7 millones de barriles diarios.

Su importancia radica en que permite exportar crudo evitando el estrecho de Ormuz, lo que llevó a Arabia Saudí a aumentar su uso para desviar exportaciones hacia Yanbu y mitigar el impacto del bloqueo y las restricciones en la vía marítima. EFE

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