La Bolsa de Taiwán sube más del 5 % tras la activación de fondo de estabilización bursátil

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Taipéi, 9 nov (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, subía más del 5 % este lunes en los primeros compases de la sesión, después de que el Gobierno activara el Fondo Nacional de Estabilización Financiera para frenar un desplome bursátil superior al 12 % en una sola semana.

El índice, que cuenta con un fuerte componente tecnológico, subía un 5,11 % a las 09:50 horas (01:50 GMT) con respecto al cierre del día anterior, hasta los 41.730,37 puntos.

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Las firmas tecnológicas registraban ganancias generalizadas a esa hora, incluidas TSMC (+5,15 %), Foxconn (+6,46 %), ASE Technology (+7,21 %), MediaTek (+7,96 %) y Delta Electronics (+9,95 %), todas ellas clave en la cadena de suministro de la inteligencia artificial (IA).

Este buen desempeño se produce después de que el Ejecutivo activara el viernes pasado el Fondo Nacional de Estabilización Financiera para "ejecutar labores de estabilización del mercado", después de que el Taiex cediera más del 12 % entre el 2 y el 6 de noviembre debido a la inquietud en torno al futuro de la IA.

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En un comunicado, el Ministerio de Finanzas explicó que las ventas acumuladas de los inversores extranjeros alcanzaron 994.136 millones de dólares taiwaneses (30.304 millones de dólares) en octubre, la cifra mensual más alta de la historia, y hasta el 6 de noviembre acumulaban ventas por valor de 524.400 millones de dólares taiwaneses (15.982 millones de dólares).

La cartera señaló que, aunque los fundamentos económicos de la isla "son sólidos", la "estrecha vinculación" entre la bolsa de Taiwán y el índice de semiconductores de Filadelfia -que cayó un 12,75 % la semana pasada- ha desembocado en una "caída sincronizada" en el parqué local y provocado que la confianza a corto plazo en el mercado sea "insuficiente".

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"Teniendo en cuenta que la incertidumbre de la situación política y económica internacional sigue siendo elevada, tras deliberar, el comité de gestión de este Fondo acordó por consenso autorizar al secretario ejecutivo a movilizar los fondos, según lo requieran las circunstancias, para ejecutar labores de estabilización del mercado", indicó Finanzas.

Esta es la décima intervención de este mecanismo desde su creación en el 2000: la anterior se llevó a cabo del 9 de abril de 2025 hasta el pasado 12 de enero, después de que la Administración de Donald Trump anunciara sus "aranceles recíprocos".

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El hundimiento del parqué taiwanés se produjo al compás de otras bolsas asiáticas, que reaccionaron de forma adversa a la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato de EE.UU., lo que desató temores sobre mayores restricciones en el desarrollo de la IA y en la inversión en centros de datos. EFE