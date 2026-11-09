Temas del día de EFE Internacional del lunes 9 de noviembre (02:00 GMT)

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DESTACADOS

COP31 CLIMA

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Antalya (Turquía).- La cumbre climática de la ONU (COP31) comienza este lunes en Antalya con el reto de acelerar la transición hacia energías limpias, en un momento en el que las guerras y las tensiones comerciales dificultan la cooperación y los países más vulnerables reclaman más ayuda para afrontar los efectos del calentamiento.

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- La Organización Meteorológica Mundial (OMM) presenta en Ginebra su informe "Estado del Clima 20026", que revelará si este año será o no el más caliente registrado y profundizará en el impacto del fenómeno de El Niño y las temperaturas del mar, lo que ofrecerá la base científica para las decisiones que se tomen en la COP31 sobre cambio climático. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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PAPA ARGENTINA

Buenos Aires - El papa León XIV oficia una misa multitudinaria en Buenos Aires, ante el monumento a los españoles de la gran avenida Libertador, entre otras actividades de su segunda jornada en Argentina.

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- La aerolínea chilena Latam presenta el avión que trasladará al papa León XIV en su visita apostólica a Perú. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Callao (Perú).- La estatua más grande del mundo en honor al papa León XIV, de 14 metros de altura, es inaugurada en una ceremonia a menos de 48 horas de que llegue el pontífice para iniciar su visita apostólica a Perú, el país que marcó su carrera pastoral y del que adoptó su nacionalidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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FRANCIA PROTESTAS

París - El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reúne a sindicatos y patronal por la mañana para abordar el poder adquisitivo y los salarios, tras varias jornadas de movilizaciones convocada por los sindicatos, y a los representantes estudiantiles por la tarde para tratar de dar nuevas respuestas a sus reivindicaciones.

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G7 EXTERIORES

París - Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 se reúnen este lunes y martes en París, en un encuentro al que está previsto que asista el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, en su primer viaje internacional tras la derrota del bloque del presidente Donald Trump en las elecciones de medio mandato, y con las crisis de Ucrania y Oriente Medio, y la Inteligencia Artificial, en el centro de los debates.

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ISRAEL GOBIERNO

Jerusalén - Tras el encargo de formar Gobierno al líder opositor Gadi Eisenkot, los partidos israelíes continúan las negociaciones para configurar una nueva coalición, en un escenario marcado por la incertidumbre de si conseguirán los escaños suficientes para hacerlo.

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UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú - Rusia, Ucrania y EE.UU. se preparan para reanudar el martes sus negociaciones trilaterales directas para poner fin a la guerra con una nueva ronda de contactos de dos días en Abu Dabi tras más de ocho meses sin reuniones cara a cara entre representantes de Moscú y Kiev.

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(Texto)

- El frente ucraniano está prácticamente estancado desde la última ronda de negociaciones con mediación estadounidense que tuvo lugar en febrero en Ginebra. Los rusos han conseguido únicamente avances marginales en el Donbás. (Texto)

- Once países europeos, entre ellos España, participan desde hoy y hasta el próximo día 22 en las primeras maniobras de ejércitos de la Coalición de Voluntarios que pretenden ofrecer garantías de seguridad a Ucrania, con Polonia como centro de operaciones. (Texto)

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RUSIA PRENSA

Moscú - El último periódico independiente de Rusia, Nóvaya Gazeta, enemigo acérrimo del Kremlin y contrario a la guerra en Ucrania, cierra sus puertas bajo presiones de las fuerzas de seguridad.(Texto) (Foto) (Vídeo)

ADEMÁS

UE EUROGRUPO | Bruselas - Reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo), con la asistencia del titular español, Carlos Cuerpo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Los ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo, los países de la UE que comparten el euro como moneda única, mantienen un primer intercambio sobre las candidaturas que optan a suceder a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en febrero próximo.

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- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) intentarán cerrar un acuerdo sobre la nueva directiva que persigue subir los impuestos especiales que se aplican al tabaco e incluir en su ámbito nuevas formas de consumo como los cigarrillos electrónicos, los vapeadores o las bolsas de nicotina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CUBA GOBIERNO | La Habana - Cuba presenta la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), uno de los que desaparece tras la reducción del Ejecutivo de La Habana a veinte ministerios, medida que entra en vigor este lunes para adecuarse a la histórica crisis del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU ELECCIONES | Washington - El Congreso de Estados Unidos entra en los dos últimos meses de la actual legislatura, antes de que los miembros elegidos en las elecciones de medio mandato tomen posesión en enero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

RUSSELL BRAND | Londres - El actor y humorista británico Russell Brand es sentenciado en el tribunal de Southwark en Londres, tras ser declarado culpable el pasado jueves de un delito de violación y otros tres de agresión sexual cometidos contra varias mujeres a lo largo de su carrera. (Texto) (Foto) (Vídeo)

WEB SUMMIT | Lisboa - Lisboa acoge del 9 al 12 de noviembre una nueva edición del Web Summit, encuentro internacional dedicado a la tecnología y la economía digital, que tendrá en esta ocasión al futuro de la inteligencia artificial y la robótica como los ejes centrales.

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NUESTROS TEMAS

ISRAEL PALESTINA | Jericó - La ciudad palestina de Jericó, una de las menos castigadas por la violencia colona, vive desde hace cinco días un episodio inédito: ocho casas han sido ocupadas por familias de colonos que aseguran haberlas comprado, en una polémica operación acompañada de la expulsión a pedradas de setenta palestinos beduinos que ahora malviven en un barrizal cercano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JAPÓN CASTELLS | Tokio - Los Castellers de Vilafranca llevan a cabo una actuación especial en Tokio, en el marco de una gira en Japón en la que llevan a unos 200 integrantes, y en la que también han realizado una actuación conjunta con los Castellers de Tokyo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

Asunción.- PARAGUAY CRISIS.- Maestros del sector público en Paraguay protestan para exigir la devolución de millonarios fondos de las cajas de pensiones depositados en el extinto Ueno bank, intervenido por problemas de insolvencia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- El impacto de la caída de Ueno bank en Paraguay, que congeló los ahorros de miles de ciudadanos del común, amenaza con ser mayor para las instituciones del Estado, que se estima tenían unos 800 millones de dólares depositados en la intervenida entidad, en mayoría recursos pensionales. NUEVO

Ciudad de México.- MÉXICO MÚSICA.- La cantante mexicano-sueca Sofía Monroy, nominada al Latin Grammy 2026, explica a EFE el proceso creativo detrás de su nuevo disco WO[E]MAN y sobre cómo las mujeres latinas con raíces multiculturales se están transformando en un poderoso músculo de la industria musical. (Texto) (Foto)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ INVASIÓN.- La comisión panameña encargada de investigar y esclarecer el número de víctimas que dejó la invasión de EE.UU. a Panamá en diciembre de 1989 entrega a los familiares los restos de un joven de 21 años desaparecido durante esa acción militar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- PAPA ARGENTINA.- El papa León XIV oficia una misa multitudinaria en Buenos Aires, ante el monumento a los españoles de la gran avenida Libertador, entre otras actividades de su segunda jornada en Argentina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ LIBROS.- La Cámara Peruana del Libro (CPL) presenta la 47 Feria del Libro Ricardo Palma, la más antigua de Perú, en la que se presentarán las principales novedad y actividades programadas para esta edición. (Texto)

Sao Paulo.- JBS RESULTADOS.- La cárnica brasileña JBS, la mayor procesadora de carne animal del mundo, divulga su balance financiero correspondiente al tercer trimestre de 2026. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de México divulga los datos de la inflación de octubre tras repuntar al 3,45 % en septiembre y mantener su tendencia al alza desde agosto, en medio de la incertidumbre comercial con Estados Unido. (Texto) (Foto)

12:00GMT.- Callao.- PAPA PERÚ.- La aerolínea chilena Latam presenta el avión que trasladará al papa León XIV en su visita apostólica a Perú, como parte de su primera gira por América Latina, que incluye también a Uruguay y Argentina. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Texto)

13:30GMT.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El partido opositor Primero Justicia (PJ) presenta una propuesta de cronograma electoral para presidenciales en Venezuela. (Texto)

14:00GMT.- La Habana.- CUBA GOBIERNO.- Cuba presenta la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación a cargo del CITMA, uno de los ministerios que desaparece tras la reducción del Ejecutivo de La Habana por la crisis económica y energética (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO AUTOMÓVIL.- El Instituto de Estadística de México presenta su reporte automotriz de vehículos ligeros de octubre (Texto)

21:00GMT.- Callao.- PAPA PERÚ.- La estatua más grande del mundo en honor al papa León XIV, de 14 metros de altura, es inaugurada en una ceremonia a menos de 48 horas de que llegue el pontífice para iniciar su visita apostólica a Perú, el país que marcó su carrera pastoral y del que adoptó su nacionalidad. Parque Niño Gaelito (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Europa

París.- FRANCIA PROTESTAS.- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reúne a sindicatos y patronal para abordar el poder adquisitivo y los salarios, tras varias jornadas de movilizaciones convocada por los sindicatos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- El frente ucraniano está prácticamente estancado desde la última ronda de negociaciones con mediación estadounidense que tuvo lugar en febrero en Ginebra. Los rusos han conseguido únicamente avances marginales en el Donbás. (Texto)

Lisboa.- WEB SUMMIT.- Lisboa acoge del 9 al 12 de noviembre una nueva edición de 2026 del Web Summit, encuentro internacional dedicado a la tecnología y la economía digital, que reúne a empresarios, inversores, responsables de compañías tecnológicas, emprendedores y representantes institucionales. MEO Arena y Feira Internacional de Lisboa (FIL), Parque das Nações, Lisboa.

Moscú.- RUSIA PERÚ.- El Canciller peruano, Carlos Espá, se reúne con el Ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, para abordar el problema de los cientos de peruanos reclutados bajo engaño para combatir en Ucrania. (Texto) (Foto)

Kiev/Moscú.- UCRANIA GUERRA.- Rusia, Ucrania y EE.UU. se preparan para reanudar el martes sus negociaciones trilaterales directas para poner fin a la guerra con una nueva ronda de contactos de dos días en Abu Dabi después de más de ocho meses sin reuniones cara a cara entre representantes de Moscú y Kiev. (Texto)

Moscú.- RUSIA PRENSA.- El último periódico independiente de Rusia, Nóvaya Gazeta, enemigo acérrimo del Kremlin y contrario a la guerra en Ucrania, cierra sus puertas bajo presiones de las fuerzas de seguridad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cracovia.- UCRANIA GUERRA.- Once países europeos, entre ellos España, participan desde hoy y hasta el próximo día 22 en las primeras maniobras de ejércitos de la Coalición de Voluntarios que pretenden ofrecer garantías de seguridad a Ucrania, con Polonia como centro de operaciones. (Texto)

Ginebra.- OIT ELECCIÓN.- Los candidatos al puesto de director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se presentan en una sesión a puerta cerrada en el Consejo de Administración de esta institución. (Texto)

Viena.- COP31 CLIMA.- La cumbre climática de la ONU (COP31) comienza este lunes en Antalya (Turquía) con el reto de acelerar la transición hacia energías limpias, en un momento en el que las guerras y las tensiones comerciales dificultan la cooperación y los países más vulnerables reclaman más ayuda para afrontar los efectos del calentamiento. (Texto) (Foto)

06:30GMT.- Ginebra.- CRISIS CLIMÁTICA.- La Organización Meteorológica Mundial (OMM) , la entidad de referencia en cuestiones de clima, presenta su informe "Estado del Clima 2026", que servirá como base de discusión para los líderes políticos que se reúnen en COP31 sobre cambio climático. (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:00GMT.- Bruselas.- UE EUROGRUPO.- Reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo)

07:30GMT.- París.- G7 EXTERIORES.- Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 se reúnen este lunes y martes en París, en un encuentro al que está previsto que asista el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en su primer viaje internacional tras la derrota del bloque del presidente Donald Trump en las elecciones de mitad de mandato, y con las crisis de Ucrania y Oriente Medio, así como la Inteligencia Artificial, están en el centro de los debates. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00GMT.- Múnich.- IA EUROPA.- Rueda de prensa de la compañía de telecomunicaciones Deutsche Telekom sobre la infraestructura de IA para Alemania y Europa, en la que participan su consejero delegado, Tim Höttges, el de Siemens, Roland Busch, la ministra de Economía alemana, la cristianodemócrata Katherina Reiche, el ministro alemán de Asuntos Digitales, el cristianodemócrata Karsten Wildberger, y el presidente de Baviera, el cristianosocial Markus Söder.

09:00GMT.- Lisboa.- PORTUGAL CLIMA.- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y la ministra portuguesa de Medio Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, participan en la apertura de la presentación pública del Centro de Seguridad Climática y Resiliencia. Centro Cultural de Belém, sala Fernando Pessoa (presentación) y planta 1, sala 2 (reunión)

10:00GMT.- Weimar.- ALEMANIA HISTORIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, conmemorará en Weimar los tres acontecimientos que marcan la fecha del 9 de noviembre en la historia alemana: la proclamación de la República en 1918, los pogromos contra la población judía en 1938, así como la Revolución Pacífica y la caída del Muro de Berlín en 1989.

13:00GMT.- Bruselas.- UE EUROGRUPO.- Reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin)

13:30GMT.- Bucarest.- RUMANÍA UE.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visita Rumanía y se reúne con el presidente rumano Nicușor Dan.

14:45GMT.- Berlín.- ALEMANIA FRANCIA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se reúne con su homóloga, Catherine Vautrin, el marco de la Asamblea Parlamentaria Franco-Alemana y depositará con ella una corona de flores en el monumento conmemorativo central de la República Federal de Alemania para rendir homenaje a las víctimas de la guerra y de los regímenes de violencia y opresión. (Foto)

16:00GMT.- Berlín.- HUNGRÍA EUROPA.- El primer ministro húngaro, Péter Magyar, pronuncia un discurso sobre el futuro de Europa en la Fundación Konrad-Adenauer. pariser Platz 6 (Texto)

18:00h.- Londres.- PREMIO BOOKER.- Se entrega el premio literario Booker 2026, al que optan seis finalistas, durante una ceremonia en Londres. Old Billingsgate, 1 Old Billingsgate Walk, Londres EC3R 6DX

O.Medio y África

10:00h.- Jericó.- ISRAEL PALESTINA.- La ciudad palestina de Jericó, una de las menos castigadas por la violencia colona, vive desde hace cinco días un episodio inédito: ocho casas han sido ocupadas por familias de colonos que aseguran haberlas comprado, en una polémica operación acompañada de la expulsión a pedradas de setenta palestinos beduinos que ahora malviven en un barrizal cercano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Gaborone -BOTSUANA ESTADO DE LA NACIÓN - El presidente de Botsuana, Duma Gideon Boko, pronuncia ante el Parlamento su tercer discurso sobre el estado de la nación.

Asia

Manila.- FILIPINAS POLÍTICA.- Se reanuda el juicio político contra la vicepresidenta filipina, Sara Duterte, en el que la defensa presentará sus pruebas y testigos sobre el único cargo que queda en su contra, el de enriquecimiento inexplicable, después de que la fiscalía retirara los otros tres en un proceso que podría terminar este mes.

04:00h.- Tokio.- JAPÓN CASTELLS.- Los Castellers de Vilafranca llevan a cabo una actuación especial junto con arte del reconocido artista catalán Jaume Plensa en Tokio, en el marco de una gira en Japón que cuenta con la participación de unos 200 integrantes, y también les ha llevado a realizar una actuación conjunta con los Castellers de Tokyo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:40h.- Tokio.- JAPÓN VIETNAM.- El presidente de Vietnam y secretario general del Partido Comunista, To Lam, se reúne en Tokio con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en el contexto de la búsqueda del Gobierno vietnamita de nuevos socios comerciales para impulsar su economía.

Redacción EFE Internacional

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