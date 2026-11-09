Trump asegura que hay "avances" hacia el final de la guerra con Irán

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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este lunes que hay "avances" para lograr el final de la guerra lanzada contra Irán, pero ha abogado por mantener el bloqueo naval impuesto a Irán en el estrecho de Ormuz.

"La acción militar no parece que sea algo muy necesario, pero la tenemos cargada y preparada, lista para usarla si hay motivo. Hay un avance hacia el final de este conflicto. Creo que va a terminar bastante pronto", ha afirmado en rueda de prensa desde la Casa Blanca.

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Trump ha destacado que Estados Unidos ha enviado un tercer portaaeronaves a la región "por si acaso". "Tenemos muchos", ha destacado. "Están cargados y listos y espero que no tengamos que

Trump ha comparecido en rueda de prensa junto al consejero delegado de la empresa de espectáculos de artes marciales mixtas UFC, Dana White, a quien ha ofrecido el cargo de secretario de prensa de la Casa Blanca. White ha dado turnos de palabra y ha respondido a algunas preguntas, aunque no ha concretado si va a aceptar la propuesta del presidente.

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En un momento dado le han preguntado si ha respondido que "no" a la propuesta del presidente. "Yo nunca digo al presidente que no a nada", ha remachado.

Con respecto a Irán, Trump ha publicado también hoy un mensaje en redes sociales en el que asegura que los aliados árabes de Washington le han pedido que mantenga el "bloqueo naval" contra Irán.

"Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y otros prefieren el 'statu quo', dicho de otra forma, que siga el Mayor Bloqueo Naval de la Historia y la nueva Operación Puerta de Hierro", ha explicado.

Además ha insistido en que Irán "no puede tener un arma nuclear y eso no es negociable". Estados Unidos "las tiene cargadas y listas (...), pero creo que parece bastante improbable".