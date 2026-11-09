Quién es Enrique Shaw, el empresario con "sangre obrera" que León XIV exaltó en Argentina

Guardar

Buenos Aires, 9 nov (EFE).- Enrique Shaw (1921-1962), el argentino que el papa León XIV exaltó este lunes como ejemplo de empresario cristiano y que será declarado beato, se destacó por aplicar en el mundo empresarial los principios de la Doctrina Social de la Iglesia católica hasta tal punto que, por sus venas, terminó corriendo sangre obrera.

Hijo de argentinos, Shaw nació en París y con apenas dos meses de vida su familia regresó al país suramericano.

PUBLICIDAD

"En el mundo empresarial, nos interpela con fuerza la vida del venerable Enrique Shaw, empresario católico, que se convirtió al descubrir la belleza del Evangelio expresada en la Doctrina Social de la Iglesia", afirmó León XIV en un encuentro con representantes del mundo del trabajo en Buenos Aires.

En diciembre pasado, el Dicasterio para las Causas de los Santos promulgó el decreto que reconoce un milagro sucedido por la intercesión de Shaw, lo que posibilita la beatificación del empresario argentino.

León XIV resaltó que el futuro beato tuvo una "concepción cristiana del hombre" y entendió que la industria no era solo un engranaje productivo, ni un medio de acumulación de capital, sino una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas".

PUBLICIDAD

Shaw se destacó como directivo de la compañía Cristalerías Rigolleau, con sede en Berazategui, en el Gran Buenos Aires, donde aplicó la ética laboral y otros principios de la Doctrina Social de la Iglesia.

Hábil para lograr rentabilidad en los negocios, Shaw no resignó nunca a dar prioridad a los trabajadores de la fábrica.

Se opuso a los despidos masivos, promovió la estabilidad laboral y los beneficios para los empleados.

"Que en la empresa haya una comunidad humana, que los trabajadores participen en la producción y, por lo tanto, darle al obrero el sentido de pertenencia a una empresa. Ser patrón no es un privilegio, es una función", afirmaba Shaw.

PUBLICIDAD

En 1952 fundó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), con el objetivo de impulsar la formación empresarial y la ética en el mundo de los negocios.

Contribuyó, además, a la fundación de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde precisamente se produjo este lunes el encuentro del papa con los sindicatos y las empresas argentinas.

León XIV resaltó en este centro de estudios que el pensamiento del empresario argentino queda expresado con claridad en sus propias palabras: "Es necesario formar empresarios cristianos y darles un estilo de vida: contribuir a un mundo mejor, principalmente mediante la acción de cada empresario cristiano en su propia esfera".

PUBLICIDAD

Padre de nueve hijos, en 1957, le diagnosticaron un cáncer de piel, que enfrentó sin desatender sus compromisos familiares, empresariales y eclesiales.

En agosto de 1962 su salud empeoró y los operarios de Cristalerías Rigolleau acudieron de forma masiva a donar sangre para hacerle transfusiones.

"Puedo decirles que ahora casi toda la sangre que corre por mis venas es sangre obrera", dijo Shaw antes de morir.

Su causa de canonización se inició en 2001, bajo el impulso del entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, quien llegaría a ser el papa Francisco, el antecesor de León XIV. EFE