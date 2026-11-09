Musk asegura que el Cybertruck es rentable y justifica su retirada para producir robotaxis

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"El ritmo de pedidos del Cybertruck supera con creces nuestro ritmo de producción. Intentaremos fabricar tantos como sea posible antes de cerrar la línea dentro de unos ocho meses, pero tendremos que devolver los depósitos a mucha gente", escribió Musk en X.

"Esto no se debe a que el Cybertruck no sea rentable, como han informado erróneamente los medios tradicionales, sino a que el coste de oportunidad de su complejidad queda ampliamente superado por el valor de producir más Cybercab", añadió.

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Su explicación llega después de anunciar el viernes el fin de la producción del Cybertruck en la planta de Texas hacia mediados de 2027 para ampliar la del Cybercab, el vehículo autónomo con el que Tesla pretende expandir su negocio de robotaxis.

Musk insistió el sábado en que Tesla seguirá fabricando la camioneta durante "ocho o nueve meses", pero sentenció: "Nunca habrá otro vehículo como él".

Las afirmaciones sobre los pedidos contrastan con las cifras de ventas del Cybertruck.

Según las estimaciones de la consultora Cox Automotive, las ventas en Estados Unidos cayeron un 48,1 % en 2025, hasta 20.237 unidades, y bajaron otro 28 % entre enero y septiembre de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior, hasta 11.586 vehículos.

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Tesla declaró en su informe del tercer trimestre de 2026 una capacidad anual instalada de más de 125.000 unidades del Cybertruck en su fábrica de Texas, aunque esta cifra no equivale a la producción efectiva.

Musk no precisó cuántos clientes se verán afectados por las devoluciones ni aportó cifras que respalden sus afirmaciones sobre la rentabilidad del Cybertruck. EFE