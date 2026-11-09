Sánchez no descarta "suspender" TikTok ante los posibles vídeos de abuso sexual infantil: "Me parece un escándalo"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descarta "suspender" TikTok después de que el Ministerio de Juventud e Infancia haya remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado para que actúe ante las informaciones publicadas por Maldita.es sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en la plataforma.

"A mí me parece un escándalo y hay que investigarlo, saber exactamente qué perímetro penal tiene esta noticia, pero en todo caso nosotros vamos a actuar con la absoluta contundencia y proporcionalmente a la gravedad de este asunto y si tenemos que suspender una red social lo vamos a hacer", ha asegurado este lunes Sánchez en una entrevista en La Séptima, recogida por Europa Press.

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El jefe del Ejecutivo ha incidido en que "antes que nada están los derechos de los menores" y ha cargado contra "la ultraderecha": "Han dicho que esto de prohibir el uso de las redes sociales o ir contra estas plataformas es ir contra la libertad de expresión".

"Esto que se ha conocido hoy o el uso de deepfakes, como está haciendo el Partido Popular con mi persona o con mi mujer, son precedentes muy peligrosos que ya utilizan los acosadores en las redes sociales para ir contra menores que generalmente son niñas o mujeres", ha alertado.

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Ante esta situación, Sánchez ha recalcado que, como presidente del Gobierno, va a "actuar con total contundencia". "Estamos a punto de aprobar la regulación sobre los centros de datos, que son una de las piezas fundamentales para que la inteligencia artificial avance, y esto a los tecnoligarcas no les ha gustado ni un pelo y estoy convencido de que si hay otra Administración esta regulación decae, porque los intereses son otros, no son los de los españoles", ha advertido.

Por otro lado, Sánchez ha hecho referencia a la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en TVE y a la polémica por el público que iba a asistir a 'La Revuelta' este lunes. "No es la primera vez que Vox veta a medios de comunicación, no es la primera vez que lo que hace es amenazar a medios de comunicación y luego tengo que escuchar que el dictador soy yo", ha criticado.

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"Tenemos a un partido Popular que ha vetado a una televisión pública a la hora de hacer debates y, por fin, ha cedido en su posición, y tenemos a Vox que allí donde gobierna está recortando los recursos públicos para financiar la cultura que no le gusta y que considera que es ideológica. Eso lo está haciendo en Castilla y León, de la mano del Partido Popular", ha agregado.

En este punto, Sánchez ha aseverado que "es evidente que lo que ha hecho Abascal en el programa de Broncano es una declaración de intenciones de lo que pasaría con la televisión pública si ganara el Partido Popular y Vox". "Y quien no quiera verlo es que está ciego o no quiere verlo", ha sentenciado.

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