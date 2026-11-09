Roca Rey, de sus buenos deseos a Tana Rivera a aclarar su relación con Victoria Federica: "La quiero como a una hermana"

Guardar

Andrés Roca Rey ha regresado a España después de pasar unos días en Perú, un viaje en el que han cobrado fuerza los rumores sobre una posible relación sentimental con Victoria Federica. Antes de que el torero comenzase su relación con Tana Rivera, ambos mantenían una estrecha amistad y ya entonces se especulaba con que entre ellos podía existir algo más que una simple complicidad. Sin embargo, durante el tiempo que Andrés estuvo con la hija de Eugenia Martínez de Irujo, apenas se les vio juntos, por lo que ha llamado especialmente la atención que la hija de la infanta Elena haya viajado con él hasta Perú, acompañada de amigos, y haya compartido también tiempo con su familia.

A su regreso, uno de los asuntos sobre los que le han preguntado ha sido precisamente su relación con Vic, con quien se le ha vinculado sentimentalmente en distintas ocasiones. Sin embargo, Andrés ha querido dejar claro que entre ellos solo existe una bonita amistad. "La quiero como a una hermana", ha asegurado, insistiendo en que lo que les une es "amor de hermanos" y descartando así cualquier romance con la hija de la infanta Elena.

PUBLICIDAD

También ha respondido a los comentarios que recibió después de celebrar su 30 cumpleaños, una fiesta que generó algunas críticas en redes sociales. Lejos de darles demasiada importancia, el diestro ha defendido que se trataba de una fecha especial para él y que tenía motivos para disfrutarla. "Son comentarios que a veces no son reales. Eran mis 30 y lo disfruté mucho con mi familia y mis amigos", ha explicado.

Otra de las protagonistas de sus declaraciones ha sido Tana Rivera, con quien rompió hace tan solo unas semanas. Preguntado por su ruptura, ha dejado claro que el cariño entre ambos sigue intacto. "Yo a ella la quiero mucho y somos muy buenos amigos", ha afirmado, mostrando que mantienen una buena relación pese a que su historia sentimental haya quedado atrás.

PUBLICIDAD

Por otro lado, al ser preguntado por si había una nueva ilusión en su vida, el torero ha preferido aprovechar la atención mediática para trasladar su solidaridad a las víctimas del accidente ferroviario de Urda. "Quiero aprovechar para mandar mucha fuerza a todas las personas que han sufrido en este trágico accidente con los trenes y la verdad que cuando me he enterado ha sido una noticia muy fea, creo que para todos. De hecho, había gente taurina como Antonio Vázquez y quiero apoyar a toda España desde aquí", ha expresado.

También Tomás Páramo se ha pronunciado sobre Tana Rivera, aunque sin entrar en demasiados detalles sobre los rumores que apuntan a que habría dejado de seguirla en redes sociales. El influencer ha evitado confirmar o desmentir esta información, pero sí ha querido dejar claro que le guarda cariño y que le desea "lo mejor siempre".

PUBLICIDAD