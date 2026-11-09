"La acampada persiste y resiste": activistas de Lisboa mantienen su lucha por la vivienda

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Casilda Zuloaga

Lisboa, 9 nov (EFE).- "La acampada persiste y resiste". Con esa frase resume Ricardo, profesor de lenguas e ilustrador, lo que ocurre desde hace semanas en la plaza de Don Pedro IV de Lisboa, conocida como Rossio, donde los activistas del movimiento por el derecho a la vivienda se niegan a recoger sus tiendas.

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"Lo que se está creando aquí no va a desaparecer", sostiene también Igor, de 30 años y empleado de un centro de llamadas, que acude a la plaza casi a diario desde el primer día de la acampada.

En pocos días, la protesta coincidirá con el tradicional mercado navideño, previsto en este mismo lugar a partir del 14 de noviembre, pero los ocupantes de las tiendas de campaña advierten de que no piensan marcharse.

Es una convicción que comparte Ricardo, quien no duerme en Rossio, pero llega en cuanto el trabajo se lo permite.

La calle principal de la acampada se conoce como 'Rua da Esperança' y basta recorrerla para ver de cerca el ánimo de quienes viven allí.

A ambos lados se alinean tiendas de campaña. En algunas, alguien acaba de llegar y busca dónde colocar su mochila; en otras, manos pacientes las decoran, las visten de color y las cubren de consignas, como si fueran sus casas.

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Los turistas se detienen, sacan fotos y miran. La plaza de Don Pedro IV, que durante décadas les ofreció una estampa de la ciudad, les muestra ahora otra lectura de Lisboa, la de quienes ya no pueden pagarla.

Al caer la tarde, el lugar se llena. Desde las seis hay actividades para adultos y niños, y después se reúne la Asamblea Popular.

"Tenemos 300 personas por lo menos todas las noches", asegura a EFE Francesca, una ciudadana italiana de 35 años que vive en Portugal desde hace doce y que prefiere identificarse con ese nombre.

Ella comienza a trabajar a las ocho de la mañana y no puede dormir allí todas las noches. "Hago lo que puedo", admite. Aun así, se organiza con amigos para mantener su tienda en el lado izquierdo de la plaza.

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Francesca recuerda con rabia las cargas policiales. Algunos heridos, cuenta, rehusaron ir al hospital y fueron atendidos por médicas amigas.

Igor, que ve en la acampada un cruce de colectivos ya organizados y una respuesta al avance global de la extrema derecha, cuenta a EFE que vivió la primera noche como un reencuentro. "No dormimos mucho", recuerda. Entre la preocupación y la emoción, pasó las horas charlando con gente a la que hacía tiempo que no veía.

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El pulso con el Ayuntamiento se endureció el martes pasado. Tres representantes del movimiento se reunieron con el consistorio, que les ofreció tres emplazamientos alternativos en el centro para liberar la plaza, donde está previsto el mercado navideño.

Los organizadores respondieron con un comunicado que comienza con la frase "La acampada no se va del Rossio". Los activistas propusieron trasladar el mercado a otro lugar.

Una resolución judicial hecha pública hace una semana introdujo un matiz. El fallo reconoció a la activista Renata Cambra el derecho a mantener una tienda en la plaza, incluso de madrugada, hasta el 24 de noviembre, cuando está prevista la votación final de los presupuestos para 2027 en la Asamblea de la República.

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Su tienda es la única con amparo judicial para permanecer en el Rossio. La sentencia no autoriza la acampada colectiva y establece que la protesta debe compatibilizarse con el mercado.

Igor opina que el clima ha cambiado. "Ahora no hay presión y la opinión pública está más de nuestro lado", sostiene. Pero él y sus compañeros temen que el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, quiera "forzar la situación".

Detrás de la protesta hay un malestar más amplio. Los activistas, movilizados desde el 17 de octubre, reclaman medidas contra la especulación inmobiliaria, más vivienda pública y cambios en la política de alquiler del Gobierno del conservador Luís Montenegro.

Ricardo dice que la ley del alquiler es la expresión de un Ejecutivo que, a su juicio, se desplaza hacia la extrema derecha y ahonda las diferencias sociales.

Para él, la lucha trasciende la plaza. "No estamos aquí solo jugando a las tiendas. Somos la expresión material de un sentimiento que existe de norte a sur del país", enfatiza.

Con la acampada de Madrid ya retirada, los participantes en la de Lisboa miran ahora al 14 de noviembre, cuando está prevista una manifestación, y al 24, cuando vence la autorización judicial que permite a Renata mantener su tienda. Los demás activistas también se han amparado en esa resolución, pese a que no les reconoce el mismo derecho. EFE

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