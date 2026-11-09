Los españoles invierten un 36% menos que la media europea y confían más en los depósitos, según AFME

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Los hogares españoles cuentan con un patrimonio invertido en mercados de capitales un 35,7% menos que la media europea en mercados de capitales, y además tienen más ahorro invertido en depósitos bancarios, según se desprende de un informe elaborado por la Asociación para los Mercados Financieros en Europa (AFME), publicado este lunes.

En concreto, los hogares españoles mantenían invertidos 31.039 euros por adulto en instrumentos de mercados de capitales, frente a los 48.290 euros de media de la Unión Europa. Los ciudadanos de países como Dinamarca, Suecia o Países Bajos llegan incluso a superar los 110.000 euros por adulto, aunque en su caso se explica por el mayor peso de los sistemas de pensiones privados.

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De hecho, en el conjunto de la Unión Europea, pensiones y seguros concentran el 59% del ahorro. Los fondos de inversión representan el 24%, las acciones cotizadas en propiedad directa el 11% y los bonos el 6%. Desde 2022, los fondos (incluidos los ETF) han sido el principal motor del crecimiento reciente del ahorro invertido en mercados.

Para la Asociación, esta brecha pone de relieve la necesidad de impulsar una mayor participación de los hogares en los mercados de capitales, con el objetivo de movilizar ahorro hacia la financiación de empresas, la innovación y las necesidades estratégicas de Europa.

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El dato de inversión en mercados de capitales incluye acciones cotizadas, bonos, fondos de inversión, reserva de seguros de Vida y activos de fondos de pensiones. Se excluye el efectivo, los depósitos y las acciones no cotizadas.

"Las empresas tienen acceso a bolsas de capital más reducidas que muchos de sus competidores globales, mientras que una parte demasiado importante del ahorro europeo sigue sin aprovecharse. Los esfuerzos para movilizar ese ahorro deben continuar siendo una prioridad", ha afirmado el director general de AFME, Adam Farkas.

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Aparte de la inversión en mercados, el informe indica que que el 34% de los activos financieros de los hogares españoles se mantiene en efectivo y depósitos. Esta proporción supera la registrada en Italia (25%) y Francia (28%), aunque se sitúa por debajo de Alemania (37%).

Para AFME, la "limitada participación" de los hogares europeos en los mercados de capitales constituye un "obstáculo estructural" para financiar las necesidades estratégicas de la UE. Aunque Europa cuenta con un volumen importante de ahorro, una parte "insuficiente" se canaliza hacia instrumentos que pueden apoyar la financiación de empresas, la innovación y proyectos a largo plazo.

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FINANCIACIÓN DE EMPRESAS.

El informe también recoge datos sobre la financiación de las empresas en los mercados de capitales, que en el caso de las firmas españolas creció un 18% interanual en el primer semestre de 2026.

No obstante, en este caso España también sigue a rebufo de Europa. Las empresas españoles la financiación mediante bonos y acciones supone un 8,6% del total, frente al 13,7% de la media europea.

Las compañías españolas emitieron 14.300 millones de euros en bonos con grado de inversión en el primer semestre de 2026, un 53% más en la comparación interanual recogida por AFME. Por el contrario, la evolución fue más débil en otros instrumentos. Los bonos 'high yield' sumaron 4.500 millones de euros (-15%); las salidas a Bolsa mediante oferta de acciones, 200 millones (-71%); y las colocaciones secundarias de acciones, 3.300 millones (-5%).

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El peso del capital riesgo previo a la salida a Bolsa en la financiación de las pymes españolas pasó del 1,5% en 2025 al 1,8% en el primer semestre de 2026, frente al 5,1% de media comunitaria. Este indicador incluye capital riesgo, fondos de expansión, inversión de 'business angels' y financiación participativa mediante capital.

Asimismo, el documento recoge 15.900 millones de euros en emisiones de bonos con etiqueta ESG, un 68% más; así como un volumen de titulizaciones de 9.600 millones de euros, un 7% menos.