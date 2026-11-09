José Mourinho, entrenador del mes de octubre en LaLiga EA Sports y líder histórico en porcentaje de victorias

Guardar

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha sido elegido este lunes 'Mejor Entrenador de LaLiga EA Sports 2026-27 en el mes de octubre, tramo de la temporada en el que los blancos han firmado un mes sobresaliente, ganando todos los encuentros que ha disputado, lo que sumado a las victorias de noviembre le ha permitido situarse como el mejor entrenador de la historia de la competición en porcentaje de triunfos.

El conjunto madridista ha contado todos sus partidos por victorias en un octubre, que tuvo como gran protagonista 'El Clásico'. El triunfo por 1-2 ante el FC Barcelona puso el broche a un mes impecable para los blancos y fue uno de los momentos más destacados de este arranque de temporada. Además, también conseguiría las victorias Sevilla (4-1) y Villarreal (1-0), las que sumadas a las de Santander y Valencia, ambas 0-3, hacen que el club blanco encadene cinco.

PUBLICIDAD

Este galardón es el primero que recibe José Mourinho en esta categoría en la presente temporada y reconoce el trabajo del portugués al frente del Real Madrid y el excelente rendimiento de su equipo durante el mes de octubre. Mourinho, que sucede en el palmarés del premio al técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, que lo gané en septiembre, y se impuso en la votación final a Pellegrino Matarazzo (Real Sociedad) y a Diego Pablo Simeone (Atlético de Madrid).

Pero no es el único logro que ha conseguido Mourinho en las últimas fechas. Con la victoria del pasado sábado en Mestalla, el luso suma ya 97 entre sus dos etapas al frente del Real Madrid (2010-2013 y la actual). Un número con el que se sitúa el cuarto en la lista histórica del club, solo superado por Miguel Muñoz (257), Carlo Ancelotti (163) y Zinedine Zidane (124).

PUBLICIDAD

Sin embargo, donde el técnico portugués no tiene rival, situándose en lo más alto de la tabla es el porcentaje de victorias. Con él en el banquillo, el Real Madrid ha ganado 97 de los 126 partidos que ha dirigido en Liga, lo que supone un 77%. Un porcentaje que lo coloca como el mejor en la historia de Primera División --con al menos 100 partidos disputados--, por delante de Pep Guardiola (76,3%), Carlo Ancelotti (75,1%), Zinedine Zidane (67,8%) y Luis Enrique (65,8%).