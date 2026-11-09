Bolivia anuncia salvoconducto para la expareja de Cerimedo asilada en Embajada de México

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La Paz, 9 nov (EFE).- El Gobierno de Bolivia anunció este lunes un salvoconducto para la abogada Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, para que abandone el país y viaje a México, después de recibir "asilo diplomático".

"Sí, le vamos a otorgar el salvoconducto, a no ser que la señora (Beller) cambie de opinión", declaró al canal privado de televisión Unitel el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

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Oviedo sostuvo que recibió información de la Embajada de México en La Paz sobre la "solicitud de asilo" que hizo Beller y aseguró que "Bolivia es respetuosa de pactos y convenciones internacionales y tiene una larga tradición de respeto al asilo".

También explicó que el Gobierno no tiene "ninguna objeción" al pedido de asilo de la consultora política, pero esto "no implica" que se vaya a dejar "de investigar cuál es el comportamiento de Nadia Beller" dentro de las causas que afronta Cerimedo en Bolivia.

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El ministro aclaró que Beller, como denunciante, es "parte de una investigación integral" en la que se indaga "todo en general" y "van apareciendo" nuevos elementos e indicios.

En declaraciones a la radio Fides, Beller, confirmó que permanece en la embajada en La Paz desde el pasado 3 de noviembre por el "hostigamiento" de la Policía".

Beller aseguró hace unos días en sus redes sociales que sufre "acoso y revictimización por parte del Estado boliviano" porque, según dijo, la Policía la sigue "ilegalmente", pese a que la Fiscalía dio curso a su solicitud para retirarle la custodia policial al ser testigo protegida en una de las causas abiertas contra Cerimedo.

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El domingo, la Cancillería boliviana confirmó que la Embajada mexicana concedió a Beller el "asilo diplomático" y que solicitó para ella un salvoconducto, pedido que estaba "en evaluación".

Cerimedo está encarcelado preventivamente en Bolivia desde agosto, tras un ataque armado perpetrado por desconocidos contra Beller.

Por este caso, el argentino está acusado de tentativa de feminicidio, como supuesto autor intelectual del ataque, y también afronta otros procesos por supuesta violencia familiar y doméstica contra Beller, así como por presunto enriquecimiento ilícito.

Estos casos pusieron en la mira la relación de Cerimedo con el Gobierno de Rodrigo Paz, por una supuesta influencia del argentino en el Ejecutivo, según aseguran sus detractores.

Desde la detención de Cerimedo han sido difundidos una decena de audios de supuestas conversaciones entre el argentino y miembros del Gobierno de Paz, cuya autenticidad será investigada por la Fiscalía mediante una comisión creada la semana pasada.

En una reciente entrevista con EFE en Madrid, el presidente Paz, instó a la Justicia a investigar "todo lo que tenga que investigar" sobre el caso de Cerimedo.

En cuanto a la relación de su Gobierno con Cerimedo, el mandatario indicó que el consultor argentino "tenía un trabajo y lo cumplió en el tema mediático". "Todo lo demás se tiene que investigar, así de claro", añadió.

El consultor formó parte de la estrategia de comunicación del mandatario argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario. EFE