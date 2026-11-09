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El Ibex 35 repunta en la media sesión frente a la atonía de la apertura y supera los 19.600 puntos

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El Ibex 35 ha remontado en la media sesión de este lunes y apunta a los 19.700 puntos tras abrir prácticamente plano, por lo que el selectivo de las bolsas y mercados españoles se anotaba una subida del 1,43%, hasta los 19.645 puntos.

En el ámbito geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido en una entrevista concedida a la cadena estadounidense 'CBS' que el malestar ciudadano con la intervención militar en Irán, los precios de los carburantes y los problemas microeconómicos provocaron la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de mitad de mandato ('midterms').

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Por otro lado, el Gobierno chino mantendrá suspendida durante dos meses más la aplicación de la tasa arancelaria adicional del 24% impuesta a las importaciones de bienes procedentes de Estados Unidos, si bien mantendrá en vigor el gravamen del 10% a los productos norteamericanos.

También se ha conocido que las Fuerzas Armadas de Ucrania han atacado la madrugada de este lunes la refinería de petróleo de la ciudad de Kirishi, la segunda más grande de Rusia y situada en la región de San Petersburgo, donde se ha registrado un incendio poco después del impacto.

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Asimismo, los inversores están pendientes de la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo), que examinarán este lunes en Bruselas las candidaturas del español Pablo Hernández de Cos y el neerlandés Klaas Knot para suceder a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE).

En el ámbito corporativo, el mercado también tendrá que digerir las consecuencias de la investigación interna a la que está siendo sometido el presidente y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, tras conocerse que mantuvo una relación extramarital con una ejecutiva acusada de espionaje a favor de Pekín.

En este contexto, los valores que más subían eran los de Sacyr (3,85%), Solaria (3,19%), ArcelorMittal (2,82%), IAG (2,81%) y Caixabank (2,53%). Del lado contrario, solo caía Repsol (-0,70%), y los aumentos más contenidos se dieron entre ACS (0,32%), Puig (0,35%), Laboratorios Rovi (0,36%) e Inditex (0,42%).

Respecto al resto de los mercados europeos, Milán avanzaba un 2,08%, Fráncfort hacía lo propio con un 1,17%; París, un 0,80%; y Londres, un 0,76%.

El barril de Brent caía un 3,62%, hasta los 94,75 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situó en los 88,21 dólares, un 2,81% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español se mantenía casi sin cambios en el 3,810%. Asimismo, el euro se apreciaba un 0,45% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1190 dólares por cada euro.

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