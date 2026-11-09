Dos muertos en la región rusa de Bélgorod por un ataque de Kiev

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Moscú, 9 nov (EFE).- Dos personas murieron este lunes y otras dos resultaron heridas en la región fronteriza rusa de Bélgorod por un ataque de las fuerzas ucranianas, informaron las autoridades locales.

"Los ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas en la región continúan. Dos personas murieron y dos resultaron heridas", señala un comunicado del gabinete de crisis creado en la región para paliar las consecuencias de los ataques enemigos.

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La víspera, las autoridades locales ya informaron de otros dos fallecidos a causa de la actividad de los drones ucranianos.

Los ataques causaron además daños a viviendas, vehículos e infraestructuras regionales, según fuentes oficiales.

Según los cálculos de medios rusos, los ataques ucranianos en Bélgorod provocaron 37 muertos en septiembre, 60 muertos en agosto y 46, en julio.EFE