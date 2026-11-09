(Crónica) Las Palmas cambia su suerte in extremis contra el Eldense

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La UD Las Palmas superó (2-0) al Eldense este lunes en la jornada 13 de LaLiga Hypermotion para encadenar tres victorias seguidas y volver a pensar en la zona de promoción, mientras que Sabadell y Real Sociedad B no pasaron del 0-0.

En un partido aplazado por la previsión de intensa lluvia en el Gran Canaria el domingo, el equipo local se llevó los tres puntos en el descuento. El defensa Álex Suárez se sumó al ataque cual delantero, se coló entre los centrales rivales, y mandó a la red el pase desde la banda izquierda de Iván Jaime.

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El feudo canario, que arrancó la velada con un sentido homenaje al jugador del Tenerife Jesús de Miguel fallecido la semana pasada y con su equipo vistiendo los colores de su rival y vecino, terminó con un éxtasis deportivo en el minuto 95, que culminó un segundo tanto en el largo descuento de Jefte Betancor (2-0).

Con pocas ocasiones, el equipo de Albert Sánchez, quien ha caído de pie en la isla con dos victorias en dos partidos, se llevó el premio al final para sumar 20 puntos, a dos del 'Top 6'. El Eldense, con la racha contraria, se queda con 14.

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En el otro encuentro celebrado este lunes en Segunda División, el Sabadell encadenó su cuarto partido sin ganar y sufrió para mantener al menos el punto ante una Real Sociedad B que tuvo las dos ocasiones más claras en la Nova Creu Alta. El equipo vasco perdonó pero al menos cerró la jornada fuera de la zona de descenso.

El partido comenzó con el susto del local Quadri Liameed, quien venía de sufrir una fuerte patada en la cabeza la pasada jornada y pidió el cambio a los 12 minutos, justo después del homenaje a De Miguel. El club catalán explicó que se activó el protocolo de conmociones y el jugador fue sustituido "por precaución", pero se encontraba bien y pudo seguir el partido desde el banquillo.

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