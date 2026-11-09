Critican que grupos de víctimas de abusos eclesiásticos no hayan podido hablar con el papa

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Buenos Aires, 9 nov (EFE).- La organización internacional Ending Clergy Abuse (ECA) cuestionó este lunes que dos grupos de víctimas de abusos eclesiásticos no pudieron participar en una cita con el papa León XIV, quien realiza una visita apostólica a Argentina.

Mediante un comunicado, la organización denunció que las víctimas del Instituto Próvolo y las 43 mujeres que denunciaron al Opus Dei pidieron públicamente ser recibidas por el pontífice pero quedaron afuera del encuentro.

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Este lunes en Buenos Aires, el papa conversó durante cerca de una hora con cinco personas víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de instituciones eclesiásticas.

Según ECA, no se informó de qué casos se trata ni con qué criterio se las eligió.

"Nuestro reclamo es con un mecanismo que dejó en manos de la jerarquía eclesiástica argentina la decisión de a quién escucha el Papa. Esa jerarquía es justamente la institución cuya respuesta frente a los abusos está en discusión", señaló Sergio Salinas Giordano, abogado y director de ECA Global.

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Cerca de 25 menores sordos e hipoacúsicos sufrieron abusos en el Instituto Antonio Próvolo, en Luján de Cuyo (provincia de Mendoza, oeste de Argentina), entre 2005 y 2016.

La institución fue clausurada en 2018 y en 2019 la Justicia condenó a los principales responsables: los sacerdotes Nicola Corradi, sentenciado a 42 años de prisión y fallecido posteriormente, y Horacio Corbacho, condenado a 45 años.

También recibieron penas el jardinero Armando Gómez, de 18 años, y el exmonaguillo Jorge Bordón, de 10.

Este año, la Justicia condenó a 20 años de prisión a la exmonja japonesa Kumiko Kosaka por siete hechos de abuso sexual contra niñas y niños sordos: cuatro como autora y tres como partícipe necesaria.

El reclamo de ECA también incluye a las 43 mujeres que denunciaron al Opus Dei por trata de personas y reducción a la servidumbre.

Las denunciantes sostienen que fueron captadas durante la infancia o adolescencia con promesas de educación y alojamiento y que luego fueron sometidas a tareas domésticas sin remuneración.

El Opus Dei niega las acusaciones y afirma que se trata de "un uso manipulado de una figura penal que no tiene ninguna vinculación con los hechos que describen las personas que denuncian".

"Dejarlas afuera, después de años de lucha y de la expectativa que generó esta visita, las revictimiza. Son víctimas tremendamente vulnerables, que ya conocen de sobra lo que es no ser escuchadas por la Iglesia", sostuvo Salinas Giordano.

En octubre de 2025, León XIV recibió en el Vaticano a la conducción de ECA, en la primera audiencia papal a una organización que lucha contra el abuso eclesiástico.

Según anticipó en su comunicado de este lunes, ECA se dirigirá a la Pontificia Comisión para la Protección de Menores y directamente al papa para pedir que se informe quién seleccionó a las víctimas y con qué criterio.

También reiterará el pedido de que reciba a las víctimas del caso Próvolo y a las mujeres del caso Opus Dei. EFE