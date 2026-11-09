Agencias

Aumentan a casi 40 los muertos en el naufragio de una embarcación con migrantes frente a las costas de Senegal

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Las autoridades senegalesas han elevado este lunes a 39 los muertos cerca de la playa de Lompul, en el norte del país, después de que una embarcación quedase encallada frente a la costa, dejando hasta el momento una única persona con vida.

Los equipos de emergencia han hallado durante la jornada los cadáveres de cuatro personas, tras tres días de operaciones de búsqueda y rescate puestas en marcha a lo largo de una franja costera de aproximadamente 25 kilómetros, de difícil acceso, según ha informado la agencia estatal de noticias APS.

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Un total de 24 cuerpos han sido identificados y devueltos a sus familias, mientras que quedan otros once por identificar, habida cuenta que los últimos cuatro cadáveres se encontraban en un avanzado estado de descomposición.

La APS ha anunciado además que las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso ocurrido en el departamento senegalés de Kébémer, región de Louga. El gobernador Ndèye Nguénar Mbodj visitó este domingo la zona para supervisar la identificación y preservación de los cuerpos.

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