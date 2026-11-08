Modi dice que el maoísmo incita a la gente contra la democracia tras la ola de protestas

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Nueva Delhi, 8 nov (EFE).- El primer ministro indio, Narendra Modi, advirtió este domingo de que la ideología maoísta se ha infiltrado en partidos y organizaciones civiles para incitar a la población contra la Constitución y el sistema democrático, en plena agitación política en el país tras semanas de protestas.

"Si bien los naxalitas armados han sido eliminados, los naxalitas ideológicos han tomado el control de diversas organizaciones. Hoy continúan incitando a la gente contra la Constitución y la democracia", señaló el líder nacionalista hindú.

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Vestido de militar, Modi pronunció su discurso con motivo del festival hindú de Diwali ante las fuerzas de seguridad desplegadas en Chhattisgarh, histórico bastión de la insurgencia maoísta.

"Se han infiltrado en varios partidos políticos y organizaciones diversas. Debemos identificarlos, derrotarlos y garantizar la seguridad de la nación", agregó el líder indio.

Las declaraciones del mandatario llegan tras una ola de movilizaciones impulsadas por el movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), que se creó en mayo como una sátira y que ahora se ha convertido en una de las principales fuerzas opositoras del Gobierno de Modi.

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En julio, el grupo conocido como "Cucarachas" movilizó a grupos estudiantiles y a la oposición para pedir la dimisión del ministro de Educación tras la filtración de un examen público en días de protestas, tras lo que lograron su renuncia.

Cada año, Modi celebra el Diwali en distintos puntos del país para reivindicar a los "protectores" de la India, a los que considera parte de su familia, según ha afirmado.

"¡Diwali es más dulce con quienes nos protegen!", escribió hoy en X el dirigente.

Lejos de su residencia oficial en Nueva Delhi, Modi mantiene desde su llegada al poder en 2014 la costumbre de pasar esta festividad en puestos fronterizos y bases operativas.

El movimiento defiende la vía armada y la revolución agraria para derrocar al Estado, y controló durante décadas el llamado "cinturón rojo", una densa franja boscosa y minera en el centro y este del país.

Este domingo, Modi destacó los sacrificios de las fuerzas de seguridad en su lucha contra el "extremismo de izquierda", que el Gobierno indio proclamó haber eliminado en marzo tras años de campañas militares. EFE