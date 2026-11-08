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10 años desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca

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Madrid, 8 nov (EFE).- Se cumplen 10 años desde que Donald Trump ocupó la Casa Blanca por primera vez. El mandatario estadounidense se alzó con la victoria en las elecciones de 2016 frente a la demócrata Hillary Clinton. Trump, que nunca había ocupado un cargo político hasta entonces, fue criticado por su incorrección política, comentarios misóginos y racistas, y su discurso demagógico. Gracias al eslogan "Make America Great Again" (Hacer América grande de nuevo) y su propuesta de construir un muro en la frontera con México, el magnate se hizo con la presidencia del país por primera vez, la cual revalidaría en 2024 para un segundo mandato.

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