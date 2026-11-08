Drones ucranianos dañan un puente en la región rusa de Rostov

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Moscú, 8 nov (EFE).- Drones ucranianos dañaron este domingo un puente en la región rusa de Rostov, fronteriza con el país vecino, informaron las autoridades locales.

El gobernador de la región, Yuri Sliusar, explicó que fragmentos de aparatos no tripulados derribados por las defensas antiaéreas cayeron sobre el puente construido sobre el río Mius y causaron desperfectos en la carretera y en dos grúas.

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Añadió que en el ataque no se produjeron heridos y que las autoridades han habilitado otras rutas de reserva para los automovilistas.

El ejército ruso golpeó el sábado el puente del Norte en Kiev, que está dividida en dos por el río Dniéper, en un nuevo ataque masivo sobre la capital ucraniana.

Estos ataques tienen lugar en vísperas de la reanudación de las negociaciones tripartitas con mediación estadounidense que se celebrarán a partir del martes en Abu Dabi, después de nueve meses de pausa por la guerra en Irán.EFE