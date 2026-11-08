Rescatan a 22 tripulantes tras incendiarse su buque de carga en aguas del mar de Omán

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Dubái, 8 nov (EFE).- Emiratos Árabes Unidos rescató este domingo a 22 personas tras declararse un incendio en el buque de carga en el que navegaban por aguas del mar de Omán, según informó la agencia oficial de noticias emiratí, WAM.

Según la agencia, los marineros, de diversas nacionalidades árabes, se encuentran estables tras recibir los primeros auxilios en el lugar del suceso, antes de ser trasladados y puestos a disposición de las autoridades competentes.

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La operación de salvamento comenzó después de que los guardacostas recibieran la llamada de alerta emitida por la propia tripulación informando del fuego a bordo, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia marítima para localizar la embarcación y evacuar a todos los ocupantes.

El cuerpo de seguridad emiratí destacó que el despliegue refleja la "preparación" de sus unidades y su "rapidez de respuesta" para garantizar la seguridad de la navegación y la protección de vidas en la zona, sin aportar más detalles sobre las causas del fuego ni sobre la bandera o el cargamento del buque.

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El incidente se produce en un momento de gran tensión marítima en la región, donde en las últimas semanas se han multiplicado los siniestros y ataques contra embarcaciones, tanto en el golfo de Omán como en el vecino estrecho de Ormuz.

Horas antes del anuncio de este incidente, la Guardia Revolucionaria iraní informó de que dos petroleros se incendiaron tras chocar con minas navales al intentar cruzar por rutas "no autorizadas" en Ormuz, paso estratégico que Teherán mantiene bajo restricciones de navegación en el marco de su confrontación con Estados Unidos. EFE

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