Mbappé reduce distancias

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Madrid, 8 nov (EFE).- Kylian Mbappé, autor de uno de los tres tantos del Real Madrid en su victoria frente al Valencia (0-3), alcanzó los 13 goles en LaLiga y redujo a dos su desventaja respecto al brasileño Raphinha, líder de la clasificación de máximos goleadores con 15 dianas y que no consiguió marcar esta jornada con el Barcelona en su encuentro frente al Atlético de Madrid.

El barcelonista Lamine Yamal se mantiene tercero con diez aciertos y el croata osasunista Ante Budimir, con ocho, ocupa la quinta posición. Entre ambos se encuentra Yassir Zabiri, que volvió a marcar para el Racing de Santander, esta vez frente al Málaga, y elevó su cuenta a nueve tantos.

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El delantero marroquí continúa su escalada en la clasificación y se consolida como uno de los principales perseguidores del trío de cabeza, a cuatro goles de Mbappé y a seis de Raphinha.

Por detrás, Fermín López, con su doblete al Atlético que dio la victoria al Barcelona (1-2), llegó a los siete tantos, mientras que Orri Oskarsson y Giuliano Simeone alcanzaron los cuatro.

El delantero islandés de la Real Sociedad marcó frente al Rayo Vallecano, mientras que el argentino del Atlético de Madrid abrió el marcador frente al Barcelona. Ambos se incorporan a un grupo en el que también figuran Mariano Díaz, Alex Berenguer, Alejandro Grimaldo y Luka Sucic.

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A los tres goles llegaron Arda Güler, Rodrigo Riquelme y Marc Bartra. El internacional turco contribuyó a la victoria del Real Madrid en Mestalla, mientras que los dos futbolistas del Betis fueron los protagonistas del triunfo del conjunto verdiblanco frente al Elche (0-2).

Con dos goles se colocaron Nico Williams, que marcó frente a Osasuna, y Carlos Dotor, autor del único gol del Málaga en su derrota contra el Racing. También alcanzó esa cifra Carlos Romero, que contribuyó a la victoria del Villarreal frente al Getafe.

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Por último, en el capítulo de estrenos entraron Alejandro Catena, que marcó para Osasuna frente al Athletic Club; Iker Luque, autor de uno de los dos goles del Racing en Málaga; Federico Valverde, que abrió el marcador para el Real Madrid contra el Valencia; y el canadiense Tajon Buchanan, que también vio puerta en el triunfo del Villarreal sobre el Getafe.

-- Clasificación de goleadores tras la duodécima jornada:

- Con 15 goles: Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona).

- Con 13 goles: Kylian Mbappé (FRA) (3p) (Real Madrid).

- Con 10 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona).

- Con 9 goles: Yassir Zabiri (MAR) (Racing).

- Con 8 goles: Ante Budimir (2p) (CRO) (Osasuna).

- Con 7 goles: Fermín López (Barcelona); y Sergio Camello (Rayo Vallecano).

- Con 6 goles: Fer Niño (1p) (Elche); Roberto Fernández (Espanyol).

- Con 5 goles: Lucas Boyé (1p) (ARG) (Alavés); Alex Baena (Atlético Madrid); Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); Roger Brugué (Levante); Adrián Niño (Málaga); Jude Bellingham (ING) (Real Madrid).

- Con 4 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés); Alex Berenguer (2p) (Athletic Club); Giuliano Simeone (ARG) y Alejandro Grimaldo (2p) (Atlético Madrid); Luka Sucic (CRO) y Orri Oskarsson (ISL) (Real Sociedad).

- Con 3 goles: Iñaki Williams (Athletic Club); Jonathan David (CAN) (Atlético de Madrid); Gabriel Jesus (BRA) (Barcelona); Rodrigo Riquelme, Marc Bartra y Abde Ezzalzouli (MAR) (Betis); Martín Satriano (URU) (Getafe); Iván Romero (Levante); Álvaro García (Rayo Vallecano); Arda Güler (TUR) y Yan Diomande (CIV) (Real Madrid); Isaac Romero (Sevilla); Pape Gueye (1p) (SEN) y Georges Mikautadze (1p) (GEO) (Villarreal).

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- Con 2 goles: Robert Navarro, Aitor Paredes y Nico Williams (Athletic Club); Kang in Lee (KOR) (Atlético de Madrid); Karim Adeyemi (ALE) y Anthony Gordon (ING) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) e Isco (1p) (Betis); Pablo Durán y Ferrán Jutglá (Celta); Nsongo Bil (CMR) y Mario Soriano (Deportivo); Germán Valera (Elche); Enes Unal (TUR) (Getafe); Adrián de la Fuente 'Dela' (Levante); Carlos Dotor (Málaga); Pablo García (Racing de Santander); Jorge de Frutos (Rayo Vallecano); Carlos Espí (Real Madrid); Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes (POR) (Real Sociedad); Miguel Sierra y Felix Correia (POR) (Sevilla); Umar Sadiq (NIG) (Valencia); Carlos Romero, Nicolás Pépé (CIV), Alberto Moleiro y Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 1 gol: Pablo Ibáñez, Aitor Mañas, Ville Koski (FIN), Hugo Novoa, Nahuel Tenaglia (ARG) y Mikel Rodríguez (Alavés); Oihan Sancet y Yuri Berchiche (Athletic Club); Marc Pubill, Robin Le Normand, Ademola Lookman (NIG), Julián Álvarez (ARG) y Cristian 'Cuti' Romero (ARG) (Atlético Madrid); Joao Cancelo (POR), Pedri González, Xavi Espart, Eric García, Rodrigo Hernández, Dani Olmo y Jules Koundé (FRA) (Barcelona); Troy Parrott (IRL), José Antonio Morante, Valentín Gómez (ARG), Pablo García, Pablo Fornals y Natan (BRA) (Betis); Iago Aspas, Ferrán Jutglá, Ilaix Moriba (GUI), Hugo González (1p), Miguel Román, Javi Rodríguez y Carl Starfelt (SWE) (Celta); Zakaria Eddahchouri (NED), Diego Villares, Luismi Cruz y Yeremay Hernández (1p) (Deportivo de La Coruña); Marc Aguado, Facundo Buonanotte (1p) (ARG), Aboubakar Sangaré, Abiel Osorio (ARG), Federico Redondo (1p) (ARG) y Thomas Lemar (FRA) (Elche); Tyrhys Dolan (ING), Marcos Fernández, Cala, Edu Expósito, Leandro Cabrera (URU) y Bryan Zaragoza (Espanyol); Orel Mangala (BEL), Ramón Terrats e Iván Azón (Getafe); Enzo Bardeli (FRA), Jon Ander Olasagasti, Nacho Pérez, Dani Requena, Ifeanyi Ndukwe (AUT) y Karl Etta Eyong (CMR) (Levante); Pablo Martínez y Chupe (1p) (Málaga); Alejandro Catena, Kike Barja, Osambela y Raúl García de Haro (Osasuna); Iván Martín, Sergio Canales, Maguette Gueye (SEN), Jeaunel Belocian (FRA), Andrés García (1p), Sergio Martínez e Iker Luque (Racing de Santander); Adriá Pedrosa, Unai López, Pathe Ciss (SEN) y Andrei Ratiu (Rayo Vallecano); Vinícius (BRA), Antonio Rüdiger (ALE), Álvaro Carreras y Federico Valverde (URU) (Real Madrid); Yangel Herrera (VEN), Job Ochieng (KEN), Beñat Turrientes, Carlos Soler (1p), Jon Martín y Arsen Zakharyan (RUS) (Real Sociedad); Lucas Stassin (BEL), Jon Guridi (1p), Oso, Chidera Ejuke (NIG), Peque (1p), Youssouf Fofana (FRA), Kike Salas, Manu Bueno, Juan Iglesias y Robbie Ure (ESC) (Sevilla); David Otorbi, Pepelu (1p), Aaron Mayol y Luis Rioja (Valencia); Alex Freeman (USA), Tajon Buchanan (CAN) y Ayoze Pérez (Villarreal).

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- En propia puerta: Adama Traoré (Deportivo, contra el Villarreal); Matías Dituro (ARG) (Elche, contra el Real Madrid); Víctor Chust (Elche, contra el Espanyol); Alfonso Herrero (Málaga, contra el Real Madrid); Ante Budimir (CRO) (Osasuna, contra el Betis); Asier Villalibre (Racing, contra el Barcelona); Florian Lejeune (Rayo, contra Barcelona); Luken Beitia (Real Sociedad, contra el Valencia); Dani Raba, Javi Guerra y Mouctar Diakhaby (GIN) (Valencia, contra el Deportivo).