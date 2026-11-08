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La empresa Nvidia abre una investigación por la relación de su consejero delegado con una supuesta espía china

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El consejo de administración de la empresa estadounidense de tecnología Nvidia ha abierto una investigación independiente tras las publicaciones que relacionan a su consejero delegado, Jensen Huang, con la empresaria china Alice Huang que trabajaría como espía para China.

"El consejo de administración de Nvidia ha dado comienzo a una investigación independiente en vista de las informaciones recientes sobre que su fundador y consejero delegado, Jensen Huang, ha sido objetivo de una operación extranjera de inteligencia", ha explicado la compañía en un comunicado.

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La investigación será supervisada por un comité de directores independientes con apoyo de asesores externos, explica. "El consejo da prioridad a la seguridad nacional y económica, fundamental para los intereses de Nvidia y sus accionistas", ha añadido.

En cualquier caso, explica que la empresa "no tiene motivos para creer que la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia hayan estado en peligro".

Una circular interna de la empresa recoge que el propio Huang ha reconocido que fue "infiel" a su esposa. "Mis acciones le hacen daño a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que he hecho", relataba.

El 'Financial Times' y el 'New York Times' han informado de que Alice Huang es ciudadana china, pero que vive en Singapur y cuya empresa compraba chips avanzados a Nvidia. Según estos medios, la empresaria ha estado bajo vigilancia de los servicios secretos estadounidenses porque habría sido captada por China.

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