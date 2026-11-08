Cinco muertos, incluidos tres niños, por un alud de arena en el centro de la Franja de Gaza

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Al menos cinco personas, tres de ellos niños, han muerto este domingo tras un derrumbe de una duna de arena que ha caído sobre las tiendas para desplazados levantadas al sur de la ciudad de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza.

Entre los fallecidos hay además una mujer y se han contabilizado también seis heridos, algunos de ellos en estado crítico, según recoge el diario palestino 'Filastín'.

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Los fallecidos han sido identificados como Salá Nabhan, Mariam Nabhan, Reem, Ibrahim y Habiba al Zein, pertenecientes a dos familias. Continúan los trabajos de búsqueda para localizar a posibles desaparecidos.

Este incidente se suma a la dramática situación humanitaria de la Franja de Gaza, afectada por las restricciones israelíes a la entrada de productos y ayuda humanitaria y agravada por las intensas lluvias que han provocado inundaciones.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que controla el enclave palestino ha denunciado que Israel es "totalmente responsable" del derrumbe de la duna y lo vincula al bloqueo israelí, a la prohibición de introducir material para la reconstrucción y al veto a la construcción.

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"Más de dos millones de palestinos están concentrados en menos de un tercio del área total de la Franja de Gaza y esto tiene consecuencias peligrosas", ha argumentado.