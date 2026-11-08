Adif niega que haya blindado el cobro de un "bonus" para "la cúpula" de la empresa

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Adif ha negado que la empresa blindara el cobro de un "bonus" para la dirección de la compañía y ha manifestado su "total rechazo" a estas afirmaciones, que ha calificado como "sesgadas e incompletas" ante distintas informaciones publicadas durante este fin de semana.

En esta línea, rechaza el supuesto cobro de lo que tilda como un "inexistente bonus" por parte de la "cúpula" del gestor ferroviario. Una negativa que se extiende tanto a Adif como a Adif Alta Velocidad, según ha trasladado este domingo en un comunicado.

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El pronunciamiento de Adif se produce después de la "difusión" de estas informaciones en "actos electorales" previos a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

En concreto, la vicesecretaria nacional del PP, Cuca Gamarra, ha cargado contra el PSOE ante lo que considera una la "falta de empatía" con la sociedad tras el accidente de Urda por haber "dedicado su tiempo a blindar el bonus del comité de dirección de Adif, en vez de blindar la seguridad ferroviaria".

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""El bonus es lo que una empresa paga a sus directivos cuando cumplen los objetivos. ¿Cuál era el objetivo de la cúpula de Adif? ¿Destruir la alta velocidad, matar a más de 100 españoles? ¿O era enriquecerse y continuar con ese partido depredador que está asfixiando fiscalmente a los españoles, haciéndoles pagar más que nunca en impuestos y dándoles peores servicios que nunca durante toda la democracia?", ha criticado el líder de Vox, este sábado, en un acto en Guadalajara.

El presidente de Vox,

La compañía pública ha explicado que los Consejos del pasado 4 de noviembre aprobaron convenios con la Administración para "reforzar los recursos destinados a conservación y mantenimiento, con una inversión global para este período de unos 19.000 millones de euros".

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Los convenios recogen, según ha explicado Adif, los "principios y parámetros" para "fijar las aportaciones del Estado" a Adif y Adif AV, de acuerdo con la Ley del Sector Ferroviario, que también establece que "los objetivos de empresa y su consecución se vincula al salario de una parte de la plantilla".

La empresa añade además que, desde 2012, "aproximadamente 5.216 personas" empleadas cobran una "retribución variable" en función del "cumplimiento" de "objetivos", entre los que se encuentra "la alta dirección, la estructura de dirección, la estructura de apoyo, así como el grupo de mandos intermedios y cuadros".

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"Se recogía igual en el convenio de financiación para el período 2021-2025", ha incidido la empresa, que ha afirmado que "en el orden del día de los Consejos de Administración" en cuestión el "único punto" fue "la aprobación de los convenios para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley del Sector Ferroviario" así como "garantizar la sostenibilidad de las infraestructuras ferroviarias para el siguiente período temporal".

Dicha reunión se produjo una semana después del accidente de Urda (Toledo) en el que fallecieron 69 personas después de un AVE de Renfe arrollara a un Iryo que se encontraba parado tras un fallo en el sistema LZB.