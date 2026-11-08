Los Bengals derrotaron a los Falcons en el segundo 'Madrid Game' de la historia (17-34)

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Madrid, 8 nov (EFE).- Los Cincinnati Bengals derrotaron claramente este domingo a los Atlanta Falcons (17-34) en el segundo partido de toda la historia de la NFL, la Liga profesional de fútbol americano, que se disputó en España; al igual que el año pasado, en el madrileño estadio Santiago Bernabeu.

Los Bengals -que forjaron su triunfo en la primera mitad (10-24)- elevaron a seis victorias y dos derrotas su balance en los primeros ocho partidos disputados; mientras que los Falcons -locales este domingo en Madrid- regresarán a Atlanta con un 'record' negativo de 3-6.

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Hace un año, en este mismo escenario, los Miami Dolphins dieron cuenta de los Washington Commanders (16-13) en el primer partido de la historia de la NFL disputado en España.