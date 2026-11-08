Shelton, a Alcaraz: "Cada vez que juego contra ti, sacas lo mejor de mí"

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París, 8 nov (EFE).- El estadounidense Ben Shelton lamentó su derrota este domingo en la final del Masters 1.000 de París y felicitó al campeón, el español Carlos Alcaraz.

"Cada vez que juego contra ti, sacas lo mejor de mí", le dijo.

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"Siento que mejoro contra ti y estoy muy contento de tenerte de vuelta y sano", aseguró al español, que pasó cuatro meses alejado de las pistas esta temporada por una lesión de muñeca.

Shelton destacó la dificultad que tiene esta victoria de Alcaraz una semana después de haber ganado Viena, en una pista más lenta: "La gente no es consciente de lo difícil que es encadenar esos dos torneos. Eso demuestra tu versatilidad como campeón y todo el trabajo que hacéis tu y tu equipo".

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El estadounidense, que se quedó a las puertas de su sexto título del año, destacó el ambiente que se genera en la nueva pista del Masters 1.000 de París y afirmó que se ha convertido en uno de sus torneos favoritos.