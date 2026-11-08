La siderúrgica brasileña CSN vende su división de cemento a la empresa china Huaxin

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São Paulo, 8 nov (EFE).- La Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), uno de los mayores conglomerados de siderurgia de América Latina, acordó la venta de su filial de cemento a la china Huaxin, por un valor de empresa fijado en 12.700 millones de reales (unos 2.300 millones de dólares o 2.000 millones de euros).

Según el comunicado enviado este domingo al mercado, el contrato de compraventa suscrito la víspera entre ambas partes contempla la enajenación de las acciones de CSN Cimentos Brasil S.A. a favor del grupo asiático.

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El importe definitivo de la operación estará sujeto a los ajustes de cierre habituales en este tipo de transacciones, principalmente vinculados a la deuda neta y al capital de trabajo a la fecha de liquidación.

La siderúrgica explicó que esta transacción, aún sujeta al cumplimiento de condiciones precedentes regulatorias brasileñas y chinas, representa un paso clave en su estrategia corporativa para reducir los niveles de endeudamiento y equilibrar su estructura de capital.

CSN, cuyas acciones cotizan en las bolsas de São Paulo (B3) y Nueva York (NYSE), indicó que prevé concretar el traspaso tan pronto como se obtengan las validaciones regulatorias. EFE