Bezzecchi, Holgado y Almansa ganan con autoridad y el título de MotoGP tendrá que esperar

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Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) en MotoGP y los españoles Daniel Holgado (Kalex) y David Almansa en Moto2 y Moto3, respectivamente, se adjudicaron las victorias en el Gran Premio de Catar de motociclismo que se disputó en el circuito de Lusail, donde Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), segundo, no se pudo proclamar matemáticamente campeón del mundo en la categoría reina.

Bezzecchi se adjudicó la victoria con claridad en MotoGP, la sexta de la temporada, que le permite aspirar, aunque con bastante diferencia y por tanto muy pocas probabilidades, a seguir disputando el título mundial tanto a Marc Márquez como a su compañero Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que acabó séptimo.

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Marc Márquez cuenta ahora con 60 puntos de ventaja sobre Jorge Martín y 74 puntos respecto a Marco Bezzecchi, a falta de 74 puntos por disputarse entre Portugal y la Comunidad Valenciana, por lo que al siete veces campeón del mundo de MotoGP le bastaría con ganar la carrera 'sprint' de Portimao para ser matemáticamente campeón del mundo.

A Márquez también le valdrían una serie de resultados más para marcharse de Portugal, camino de la última carrera del mundial 2026, como campeón del mundo, siempre acabando por delante de Jorge Martín.

Bezzecchi partió desde la 'pole position' y esta vez no se dejó sorprender por ninguno de sus rivales camino de una clara victoria, mientras por detrás Raúl Fernández le intentó seguir y Marc Márquez aguantó tras la Aprilia del madrileño.

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A Marc Márquez le acosó y superó un Pedro Acosta (KTM RC 16), que luego tuvo problemas con la presión de los neumáticos y fue cediendo posiciones hasta acabar sexto, por delante de Jorge Martín.

Mientras, en el caso de Raúl Fernández, el problema fue de consumo de combustible, lo que le obligó a 'soltar' algo el acelerador, por lo que el de Ducati aprovechó su oportunidad para finalizar segundo.

El español Daniel Holgado (Kalex) sumó su segunda victoria de la temporada en Moto2, en la que el líder Manuel González (Kalex), a pesar de ser sexto, consiguió incrementar su ventaja en el campeonato por la avería de su rival, Izan Guevara (Boscoscuro).

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Holgado venció en solitario, tras superar al líder inicial, el autor de la 'pole position' Alex Escrig (Forward), con Iván Ortolá (Kalex) segundo, al superar por apenas veinte milésimas de segundo a Escrig sobre la misma línea de meta.

El líder del mundial, Manuel González (Kalex), a pesar de ser sexto con problemas en el tren delantero de su moto, que no le permitió tener el ritmo del que sabía que era capaz, es más líder del mundial, con 13,5 puntos de ventaja sobre un Izan Guevara que se tuvo que retirar con problemas en el motor de su Boscoscuro.

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González también podría proclamarse matemáticamente campeón del mundo de Moto2, por primera vez en Pôrtimao (Portugal), si suma doce puntos más que su rival.

El español David Almansa (KTM) sumó su cuarta victoria de la temporada al vencer con autoridad la carrera de Moto3, después de imprimir un ritmo inalcanzable para sus rivales, desde la primera hasta la última vuelta, y al que sólo se acercaron Adrián Fernández (Honda) y Máximo Quiles (KTM), que acabaron tras él.

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Almansa partió con mucha fuerza al apagarse el semáforo rojo, como también Brian Uriarte (KTM) al llegar al final de la recta de meta, sorprendiendo ambos al autor de la 'pole position', el líder y campeón del mundo Máximo Quiles (KTM), que no quiso asumir excesivos riesgos y perdió varias posiciones para comenzar el segundo giro en la quinta plaza.

En la curva uno de la segunda vuelta David Muñoz (KTM) tiró a Brian Uriarte (KTM), el mejor debutante de la temporada, que recuperó su moto y regresó a la carrera para acabar decimocuarto, en tanto que Muñoz, a pesar de ser sancionado con otra doble 'vuelta larga' -en total tuvo que completar tres- por tirar poco después al británico Eddie O'Shea (Honda), logró la octava plaza.

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En cabeza de carrera David Almansa marcó su ritmo en pos de la victoria y en el grupo perseguidor, que inicialmente fue un cuarteto, primero se quedó descolgado el finlandés Rico Salmela (KTM), más tarde el español Álvaro Carpe (KTM), quedando tras el líder el dúo formado por Adrián Fernández y Máximo Quiles, que perdió la segunda plaza ante Fernández al cometer un error en las últimas vueltas e irse largo en una curva.

Juan Antonio Lladós