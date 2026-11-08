La Policía albanesa dispersa con cañones de agua una protesta violenta frente a la casa del primer ministro

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La Policía de Albania ha empleado cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes antigubernamentales que este sábado han protagonizado nuevos enfrentamientos violentos en Tirana, la capital, en una jornada marcada por el lanzamiento de piedras, cócteles molotov y material pirotécnico contra las fuerzas de seguridad y edificios institucionales, así como en las inmediaciones de la vivienda del primer ministro del país, Edi Rama.

Las protestas comenzaron frente al Ministerio de Educación, donde estudiantes reclamaban la dimisión del Rama, mejoras en el sistema educativo y unas condiciones de vida más dignas. Posteriormente, la movilización se trasladó al bulevar de los Mártires de la Nación y a las inmediaciones de la sede del Gobierno, donde se han registrado los incidentes más graves.

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La intervención policial ha permitido despejar el principal foco de tensión, desde la Oficina del Primer Ministro hasta el puente del Lana. Tras la dispersión, los agentes han reforzado el dispositivo de seguridad con más efectivos y dos vehículos cisterna para impedir nuevas concentraciones y mantener el control de la avenida principal.

Durante los enfrentamientos, algunos participantes, varios de ellos encapuchados, han arrojado objetos contundentes y artefactos incendiarios contra el cordón policial. Pese a ello, las fuerzas de seguridad mantuvieron el uso de agua a presión como principal respuesta para contener los ataques y extinguir los focos de fuego, de acuerdo con informaciones de la radiotelevisión pública albanesa (RTSH).

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DISCREPANCIAS ENTRE MANIFESTANTES Y LA OPOSICIÓN

La jornada también ha estado marcada por las discrepancias entre los estudiantes y el opositor Partido Democrático (PD). Los representantes de esta formación intentaron sumarse a la movilización estudiantil tras marchar desde la sede del Gobierno hasta el Ministerio de Educación, pero los jóvenes rechazaron su presencia, reclamando que se respetara la independencia de su protesta.

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Estos disturbios se enmarcan en una ola de movilizaciones que se prolonga desde junio y que ha ido ampliando sus reivindicaciones hasta convertirse en un movimiento contra la corrupción, el Gobierno y la clase política. En este contexto, los estudiantes --que se incorporaron en octubre-- han rechazado reiteradamente las propuestas de diálogo del primer ministro, incluida una plataforma digital habilitada el viernes para canalizar las reclamaciones ciudadanas.

El movimiento, que cuenta con respaldo de políticos opositores, profesores universitarios, artistas y otras personalidades púbicas, ha dejado en las últimas semanas cientos de heridos y numerosos establecimientos comerciales dañados, en el que se ha constituido ya como uno de los episodios de violencia callejera mas graves registrados en la capital en año.

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Esta crisis ha supuesto asimismo uno de los mayores desafíos para Rama en sus trece años al frente del Ejecutivo, después de que su Partido Socialista lograra un cuarto mandato en las elecciones del pasado año. El descontento por la corrupción y el deterioro del nivel de vida coincide con investigaciones judiciales que afectan a altos responsables políticos, entre ellos un antiguo vice primer ministro y ex ministro de Energía. Pese a ello, Rama ha descartado dimitir y mantiene su objetivo de que Albania ingrese en la Unión Europea en 2030, mientras el país continúa las negociaciones de adhesión.