Sudán detiene al exlíder del partido gobernante del antiguo régimen buscado por la CPI

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Jartum, 8 nov (EFE).- El Ejército de Sudán arrestó este domingo a Ahmed Harun, exlíder del Partido Congreso Nacional que gobernó el país durante tres décadas de dictadura del islamista Omar al Bashir (1989-2019), y que también es buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra en Darfur, dijo a EFE una fuente de su formación.

El informante, un exfuncionario del Partido Congreso Nacional que pidió mantener el anonimato, afirmó que los militares arrestaron a Harun después de que ofreciera una entrevista en un podcast, en su primera aparición pública en medios de comunicación desde 2019, cuando fue detenido por primera vez tras el derrocamiento de Al Bashir.

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La fuente indicó que las fuerzas de seguridad trasladaron al político desde su domicilio a "un lugar desconocido", sin precisar el lugar ni el motivo de su arresto.

Esta es la segunda vez que Harun es arrestado, ya que en 2019 fue encarcelado junto con Al Bashir y otros altos cargos del antiguo régimen en la prisión de Kober, en Jartum, pero el Ejército no lo entregó a la CPI, que le acusa de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la región occidental de Darfur desde 2004.

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Sin embargo, el exfuncionario escapó de prisión en 2024, cuando el centro penitenciario fue atacado en el marco de la guerra que enfrenta al Ejército sudanés y al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) desde 2023, un conflicto que ha convertido a Sudán en el escenario de la mayor catástrofe humanitaria del planeta.

Desde entonces, su paradero es desconocido.

Durante la entrevista, Harun abordó el futuro de la gobernanza en Sudán, la creación de las FAR -que provienen de las milicias formadas durante el genocidio de Darfur- y que su partido no comparte los ideales del Ejército pero apoya a la institución castrense en la guerra contra los paramilitares, entre otros aspectos.

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Asimismo, negó cualquier vínculo con el jefe del Ejército sudanés, Abdelfatah al Burhan, y afirmó que su partido apoya ciertas posturas del líder de facto de Sudán por "intereses nacionales", al tiempo que advirtió sobre el regreso de los militares al poder en el país africano. EFE