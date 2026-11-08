Aumentan a tres los cayucos rescatados este domingo en aguas próximas a El Hierro, con unos 286 migrantes

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Salvamento Marítimo ha rescatado tres cayucos con unos 286 migrantes a bordo en aguas próximas a la isla de El Hierro durante este domingo, según ha informado el ente institucional.

En concreto, actualmente el centro de control de Tenerife coordina la escolta de un cayuco por la salvamar Acrux hasta el puerto de La Estaca. Se estima que van a bordo más de 100 personas.

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Previamente el centro de control de Tenerife ha movilizado este domingo a la salvamar Diphda tras avistarse un cayuco a una milla de La Restinga con unas 80 personas de origen subsahariano.

Asimismo, la salvamar Acrux ha rescatado otro cayuco con 106 migrantes de origen subsahariano, entre ellos dos mujeres y cuatro menores, que también han desembarcado en el puerto de La Restinga.