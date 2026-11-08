Iglesia paraguaya exige devolución de ahorros a afectados por "fraude monumental" de Ueno

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Asunción, 8 nov (EFE).- La Iglesia católica de Paraguay reclamó este domingo la "urgente" devolución de los ahorros a los afectados por el "fraude monumental" que derivó en el cierre de Ueno bank, y pidió sanciones ejemplares para los responsables de este escándalo que salpicó al ahora expresidente Santiago Peña.

"Solicitamos, pedimos, demandamos la urgente devolución del dinero de todas las personas estafadas", sentenció el obispo Ricardo Valenzuela, en la homilía durante su tradicional misa dominical desde la Basílica de Caacupé, erigida en el centro del país en honor a la Virgen de Caacupé, la patrona nacional.

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Paraguay entró en una crisis después de que el Banco Central (BCP) ordenara el martes pasado un procedimiento de resolución o disolución de Ueno, una institución con 2,94 millones de clientes en este país de 6,1 millones de habitantes, que recibió durante el mandato del ahora exgobernante millonarios recursos de entidades públicas.

El escándalo desembocó en la destitución de Peña en un juicio político y la juramentación como nuevo mandatario de Pedro Alliana, hasta el viernes el vicepresidente del país.

"Con profunda tristeza, vemos que nuestra gente humilde fue golpeada en donde más le duele, en su necesidad diaria", afirmó Valenzuela, quien a lo largo de la eucaristía hizo alusión a aquellas personas cuyos recursos para "el pago de sus servicios básicos y otras necesidades elementales" quedaron congelados.

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Pese a admitir que se han "tomado las medidas correspondientes" en el plano político, aseguró que "la gente exige soluciones reales y sinceras", e indicó que el nuevo Gobierno de Alliana tiene la "encomiable tarea y una oportunidad histórica para sanear la nación, de una vez por todas".

Y advirtió que "con este fraude monumental fueron perjudicadas también instituciones del Estado" que depositaron "miles de millones de guaraníes" y "millones de dólares" en esa entidad, "muchas de ellas a sabiendas de que la quiebra bancaria estaba en camino".

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"Ese dinero perdido es también dinero del pueblo", se lamentó.

La intervención de Ueno, ordenada el martes por el Banco Central (BCP), dejó, entre otras, congeladas las inversiones y cuentas de instituciones del Estado, como el Instituto de Previsión Social (IPS) -una de las mayores cajas pensionales del país- y la represa binacional de Itaipú, y las de unos 32.000 jubilados.

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Valenzuela exigió que "todo lo retenido vuelva a sus dueños, como corresponde, y que los responsables sean sometidos ejemplarmente a los rigores de la Justicia".

En un comunicado difundido el sábado, el Arzobispado de Asunción advirtió que "no se puede desconocer ni minimizar la indignación, la frustración y el dolor de la sociedad", al tiempo que reclamó "justicia, sin impunidad".

"Las autoridades políticas deben tomar conciencia de que la ciudadanía permanece atenta, especialmente los jóvenes, a sus acciones y decisiones. Hay indignación y enojo social", subrayó el Episcopado asunceno, al considerar que las autoridades "no pueden ni deben actuar como si todo hubiera vuelto a la normalidad". EFE

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