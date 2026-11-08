Uli Hoeness: "Jamal Musiala padece una enfermedad que no es fácil de curar"

Guardar

El presidente de honor del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, ha asegurado que Jamal Musiala padece una enfermedad "que no es fácil de curar" y que no saben si alcanzará "el nivel de rendimiento que tenía antes", después de que el mediapunta sufriese dos desmayos en la pretemporada.

"Nos encontramos ante un dilema. Padece una enfermedad que no es fácil de curar, pero que puede controlarse en cierta medida con medicación. Sin embargo, no sabemos si volverá a alcanzar el nivel de rendimiento que tenía antes", señaló a la cadena bávara Bayerischer Rundfunk.

PUBLICIDAD

El alemán se está recuperando de un problema en los isquiotibiales tras haber comenzado la temporada sufriendo dos desmayos en partidos amistosos debido a crisis de ausencia. Los médicos han afirmado que el internacional alemán puede continuar su carrera sin que el problema neurológico le afecte demasiado.

"Ahora sigue cobrando. Imagínate que el Bayern cuestionara ahora su contrato y dijera 'lo que puede aportar ahora ya no es lo que figuraba en el contrato'", finalizó Hoeness.