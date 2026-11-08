Agencias

Feijóo dice que Canarias necesita un Gobierno "serio" y "que sepa cerrar la frontera"

Imagen XC7D7V7S7ZHLDNFVRF2CXSMOXI
Guardar

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que Canarias necesita un Gobierno "serio" y "que sepa cerrar la frontera" para " abrir un debate con los españoles sobre quién entra en nuestro país, para qué y con qué condiciones".

Así, ha criticado que el presidente haya desoído las peticiones de "ayuda" que el Ejecutivo canario lleva "meses suplicando", según ha expresado en un mensaje publicado este domingo a través de 'X', y recogido por Europa Press: "¿Es que todavía no has entendido que tu irresponsabilidad cuesta vidas?".

PUBLICIDAD

"Fuiste incapaz de impedir la invasión de Ceuta, abandonando a 80.000 compatriotas para irte de vacaciones", le ha reprochado el líder 'popular', que ha instado a "evitar el problema" de la inmigración y no "repartirlo por toda España y exportarlo a Europa" trasladando a los migrantes a la Península.

Las palabras de Feijóo llegan después de que miles de inmigrantes hayan llegado a las costas canarias en distintas embarcaciones a lo largo de la semana.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Adif niega que haya blindado el cobro de un "bonus" para "la cúpula" de la empresa

Adif niega que haya blindado el cobro de un "bonus" para "la cúpula" de la empresa

2-2. La Fiore golpea y la Juve responde

Infobae

La empresa Nvidia abre una investigación por la relación de su consejero delegado con una supuesta espía china

La empresa Nvidia abre una investigación por la relación de su consejero delegado con una supuesta espía china

León XIV se reúne con Milei en la Casa Rosada al inicio de su visita a Argentina

Infobae

Cinco muertos, incluidos tres niños, por un alud de arena en el centro de la Franja de Gaza

Cinco muertos, incluidos tres niños, por un alud de arena en el centro de la Franja de Gaza