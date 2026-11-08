Feijóo dice que Canarias necesita un Gobierno "serio" y "que sepa cerrar la frontera"

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que Canarias necesita un Gobierno "serio" y "que sepa cerrar la frontera" para " abrir un debate con los españoles sobre quién entra en nuestro país, para qué y con qué condiciones".

Así, ha criticado que el presidente haya desoído las peticiones de "ayuda" que el Ejecutivo canario lleva "meses suplicando", según ha expresado en un mensaje publicado este domingo a través de 'X', y recogido por Europa Press: "¿Es que todavía no has entendido que tu irresponsabilidad cuesta vidas?".

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"Fuiste incapaz de impedir la invasión de Ceuta, abandonando a 80.000 compatriotas para irte de vacaciones", le ha reprochado el líder 'popular', que ha instado a "evitar el problema" de la inmigración y no "repartirlo por toda España y exportarlo a Europa" trasladando a los migrantes a la Península.

Las palabras de Feijóo llegan después de que miles de inmigrantes hayan llegado a las costas canarias en distintas embarcaciones a lo largo de la semana.