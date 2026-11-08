El Gobierno colombiano trabaja para usar drones en enfrentamientos con los grupos armados

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Bogotá, 8 nov (EFE).- El Gobierno colombiano está trabajando para fortalecer los sistemas antidrones y usar estos modelos de aeronaves para enfrentar a los grupos armados ilegales en "esta nueva modalidad de guerra utilizada por el narcoterrorismo", informaron este domingo fuentes oficiales.

"Estamos trabajando para dotar a la fuerza pública de sistemas de defensa antidrones y de capacidades ofensivas mediante drones. Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para desarrollar y adquirir estas capacidades, pese a la dificilísima situación económica de nuestras finanzas públicas", expresó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en X.

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El mandatario hizo este anuncio apenas un día después de que un ataque con drones cargados con explosivos contra una base militar del norte de Colombia dejara tres muertos, 16 heridos graves y 31 uniformados más afectados.

"La seguridad y la vida de nuestros soldados, policías y ciudadanos son prioridad en mi Gobierno. Lo haremos con responsabilidad, buscando los recursos y la tecnología necesarios para que nuestra Fuerza Pública tenga las herramientas que necesita para enfrentar esta amenaza", señaló este domingo De la Espriella.

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El presidente respondió así a su antecesor, el izquierdista Gustavo Petro, quien aseguró que al dejar el cargo el pasado 7 de agosto dejó "el dinero para compra de antídrones para este año" y "no se hizo ninguna operación de compra de antidrones", por lo que "así queda la tropa expuesta a morir sin posibilidad de defensa".

De la Espriella afirmó que el último ministro de Defensa del Gobierno de Petro, Pedro Sánchez Suárez, y funcionarios de esa cartera viajaron "por varios países, hicieron reuniones y gastaron cuantiosos recursos en viáticos, pero no concretaron nada".

"¡Ni siquiera dejaron los estudios necesarios!", añadió el mandatario.

Los ataques contra la Fuerza Pública colombiana aumentaron un 62 % en el período 2024-2025 con respecto a los dos años previos, a la vez que se expandieron territorialmente y se multiplicó el uso de drones, alertó la Fundación Ideas Para la Paz (FIP) en septiembre pasado.

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Según el documento 'Recuperar la ventaja', las zonas afectadas por la violencia pasaron de siete en 2022 a 14 en 2025, con especial incidencia en los departamentos de Arauca, Antioquia, Cauca, Meta y Guaviare y las regiones del Catatumbo y la Amazonía colombiana.

A esta expansión territorial se sumó el incremento del uso de drones, ya que los ataques de los grupos armados ilegales contra la Fuerza Pública pasaron de 119 en 2024 a 277 en 2025, lo que supone un crecimiento del 132 % en un solo año. EFE

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