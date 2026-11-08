El intento de Julián

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Madrid, 8 nov (EFE).- No tuvo suerte. Luchó y lo intentó, pero Julián Álvarez sigue sin acierto cara al gol. No le dejó Fermín, que volteó el 1-0 de Giuliano con dos tantos de delantero competente y resolutivo. El argentino, que erró dos mano a mano con Joan García, se dejó la piel y estuvo brillante en la primera mitad, pero se diluyó en la segunda, en la que el Barcelona cimentó una victoria que le permite conservar el liderato.

Todos los focos estaban en Julián Álvarez. Era una fecha marcada en el calendario para el '19' rojiblanco. Para hacer borrón y cuenta nueva. Para un buscar el momento de inflexión definitivo. Para olvidar el tortuoso verano con su desplante y su deseo público de marcharse al Barcelona.

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Y el argentino respondió en el primer acto. No le afectó la división de opiniones desde la grada cuando su nombre se escuchó por la megafonía. Salió Julián luchador, participativo, metido de lleno en la tarea de asfixiar la salida del Barcelona.

A los cinco minutos se quedó sólo delante de Joan García tras un pase al hueco de Koke. Se lo pensó mucho en su carrera con el balón hacia el cancerbero, al que recortó ya tarde en lugar de lanzar cuando lo tenía muy cerca, al poco de pisar el área. Erró, pero no desesperó. Cuatro minutos después asistió a Giuliano para el 1-0.

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Justo en el minuto 9, como si el tanto fuese también homenaje a Jesús de Miguel. Dos minutos después, en el 11, se paró el partido para que todo el estadio rindiese honores al malogrado futbolista del Tenerife. Imponente la escena, como en todos los campos de España, igual que el minuto se silencio antes de comenzar el partido.

En el escenario del combate más relevante de la jornada, con el liderato en juego, los 69.788 espectadores del Metropolitano rompieron en un aplauso ensordecedor, conmovedor y cariñoso hacia de Miguel. Acababa de marcar Giuliano. El tanto también para él.

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No era casualidad. El Atlético era otro muy distinto en el arranque del partido. Completamente diferente al que compareció el pasado martes ante el Bayern. Con presión, intensidad, ambición, control del juego, fluidez en los pases, velocidad. Con todos los ingredientes para un gran partido, ante la sorpresa de un Barcelona intimidado.

Por unos momentos, el envite se convirtió en un intercambio de goles. Pubill, al larguero. Pedri También, pero el Atlético estaba siendo mejor. Con Koke y Barrios a los mandos, los de Simeone construyen mejor. Pudo Julián hacer el 2-0 en el minuto 26, pero después de un gran recorte a Cubarsí no embocó bien a puerta.

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Estaba el Atlético encandilando a la afición cuando Fermín heló el estadio con el tanto del empate con un remate dentro del área en medio de un bosque de piernas. 1-1 que daba pie a otro partido.

Otro mano a mano errado de Julián con Joan García al poco de comenzar la segunda mitad precedió al segundo tanto de los visitantes. Fantástico el pase de Lamine y no menos brillante la resolución de Fermín (1-2 minuto 66).

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La salida de Sorloth por Kang In Lee seis minutos antes había mandado a Julián a la banda izquierda. El argentino siguió intentándolo, pero el Barcelona era otro diferente al de la primera mitad. Le dio la vuelta a la situación y borró la gran primera mitad del Atlético. Conservó el liderato y el Atlético cerró su semana trágica con dos derrotas dolorosas. El nuevo capítulo, después del parón de selecciones.

Jenaro Lorente