Ester Muñoz (PP) llama a votar "en defensa propia" y Vivas vincula su futuro a las generales

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La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha llamado este domingo a votar el próximo 29 de noviembre "en defensa propia", en un acto en el que ha presentado a los candidatos de su partido por Ceuta a los próximos comicios.

Muñoz ha pedido el apoyo para sus compañeros, Rafael Martínez Peñalver al Congreso y Abdelhakim Abdeselam y Cristina Díaz al Senado, y ha mostrado su respaldo al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, como símbolo de dignidad.

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La portavoz de campaña del PP y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que Vivas ha dado una lección de dignidad al poner su cargo a disposición de los ceutíes y anteponer el futuro de la ciudad a cualquier interés personal.

"Pasará a la historia de los grandes hombres de nuestra patria y de nuestra nación probablemente sin haberlo querido, desde luego sin haberlo pedido, y sin haberlo deseado, pero sabiendo estar a la altura de las circunstancias y de lo que se esperaba de ti", ha dicho dirigiéndose al presidente de la Ciudad Autónoma.

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Al respecto, ha contrapuesto la actitud de Juan Vivas con la de Pedro Sánchez. Según Muñoz, el presidente del Gobierno "sabía lo que podía ocurrir, tenía los informes de todas sus agencias de seguridad, del CIFAS, del CNI, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, tenía las llamadas del presidente Vivas, esas llamadas a las que no hicieron caso".

Por ello Muñoz ha señalado que Pedro Sánchez no solo abandonó a Ceuta, sino que también cuestionó la realidad que estaban viviendo sus ciudadanos, negando la invasión y tachando de "racistas" a quienes denunciaban la inseguridad y de "xenófobos" a quienes alertaban de los problemas sanitarios. "No cabe mayor indignidad y traición por parte de un gobernante de este país", afirma.

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No solo ha cargado contra Sánchez por la situación de Ceuta, sino por las tragedias ferroviarias de Urda o la dana, recordando la "nula" inversión realizada por el Ejecutivo en ambos casos, por lo que para ella "votar el 29 de noviembre es hacerlo en defensa propia" por parte de la mayoría de los ciudadanos españoles si esto acaba, lógicamente, en un cambio de Gobierno.

Unas elecciones a las que vincula su futuro el propio Juan Vivas. "Si no ganamos las elecciones generales, no me presento a las autonómicas de mayo", ha desvelado el regidor en el acto celebrado en la Biblioteca Pública del Estado 'Adolfo Suárez'. "Yo también me presento a estas elecciones", ha afirmado.

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