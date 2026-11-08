El Papa reclama a los gobernantes conocer "límites" del poder y situar la economía al servicio de la persona

Guardar

El Papa León XIV ha reivindicado la democracia como una "herencia que debe ser custodiada" y ha destacado el "deber" que "corresponde" a quienes "han recibido responsabilidades públicas" de "actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad".

"La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio", ha afirmado el Pontífice este domingo durante su primer discurso en Argentina, pronunciado en el Palacio de la Libertad de Buenos Aires tras ser recibido por el presidente, Javier Milei, en el marco del viaje del Papa a Latinoamérica.

PUBLICIDAD

En un mensaje ante la clase política, ha expresado la importancia de "elegir a los propios gobernantes mediante el sufragio, participar en la vida pública, expresar con libertad las propias convicciones, confiar en la ley y reconocer en las instituciones un espacio común son bienes que se afianzan con el tiempo".

Durante su intervención ha llamado a "fortalecer" la democracia al "actuar en la vida pública" con "la disposición a escuchar", "el cuidado de la palabra" y la "búsqueda paciente de acuerdos", así como en ver en "quien piensa distinto" a un "compatriota con quien se comparte un mismo destino".

PUBLICIDAD

Un comportamiento destinado a forjar "una confianza que permite a una sociedad afrontar sus diferencias sin perder la conciencia de aquello que la mantiene unida".

"LA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LA PERSONA"

En un discurso con referencias a la importancia de la familia como "célula básica de la sociedad", ha apelado al trabajo como forma de "saberse partícipe de la construcción de la patria", y ha advertido de que "la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía".

PUBLICIDAD

Así, ha afirmado que Argentina posee "muchos recursos humanos" que debe "hacer fructificar" con especial "atención a los jóvenes". "Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños", ha añadido.

"RECONOCER LA DIGNIDAD" DE QUIENES "TODAVÍA NO HAN NACIDO"

Por último, ha defendido "reconocer la dignidad" de quienes "todavía no han nacido", y la "responsabilidad" de "acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural". Un mensaje que ha acompañado de la reivindicación de atender "en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad", y "cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir".

PUBLICIDAD

Entre otros actos que tendrán lugar los próximos días en Argentina, el Papa visitará el 'Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole' y presidirá una vigilia con los jóvenes en el Monumento a los españoles de Buenos Aires.