Rubio dice que el diálogo de EEUU-Irán "no ha sido productivo" por demandas "inaceptables"

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Miami, 8 nov (EFE).- El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo este domingo que las negociaciones de Washington con Irán para terminar la guerra "no han sido productivas" porque la República Islámica tiene demandas "inaceptables".

"En este momento no ha sido muy productivo (el diálogo) porque las exigencias iraníes no solo son simplemente inaceptables, sino que en algunos casos también resultan aberrantes, ridículas y francamente nada realistas", declaró el funcionario a la prensa antes de viajar a una reunión de ministros exteriores del G7 en París.

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El jefe de la diplomacia estadounidense reconoció que en este momento no están "al borde de un avance decisivo" tras la guerra que comenzó contra Irán en febrero por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"El presidente siempre preferiría resolver este y todos los problemas por la vía diplomática. A veces eso no es posible, lamentablemente. Pero si existe una oportunidad de lograrlo, la exploraremos", añadió Rubio.

Horas antes, Trump dijo a CNN que es "muy improbable" que reanude los ataques a gran escala contra Irán siempre que haya avances en las negociaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica y la reapertura del estrecho de Ormuz.

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Las declaraciones del secretario ocurren tras las elecciones de mitad de mandato del martes pasado, en las que los demócratas recuperaron las mayorías en el Congreso después de una campaña en la que el rechazo a la guerra en Irán fue uno de los temas centrales.

Cuestionado por el tema, Rubio contestó que no hablaría de elecciones, pero defendió las decisiones del presidente Trump.

"A veces, cuando uno hace lo correcto, no sé si sea popular o no, es (simplemente) lo correcto, y los presidentes son elegidos para hacer cosas duras, a veces cosas difíciles, pero necesarias", declaró el secretario de Estado.

Su opinión contrasta con la del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien tras la elección del martes señaló que la razón de la derrota de los republicanos "es la guerra".

Ocho meses después del inicio de la ofensiva estadounidense e israelí, la guerra está en un punto muerto, sin grandes operaciones militares ni avances en las negociaciones de paz, mientras Irán sigue atacando buques en el estrecho de Ormuz. EFE

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