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El Papa León XIV lamenta "profundamente" el tiroteo de Cracovia y llama a la búsqueda de paz y concordia

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El Papa León XIV se ha declarado "profundamente apenado" al conocer la noticia del tiroteo ocurrido este sábado en la plaza del Mercado Principal de Cracovia (Polonia), en el que seis personas han muerto y más de una docena han resultado heridas por disparos efectuados por un individuo que abrió fuego indiscriminadamente desde un coche.

Así se ha expresado el Pontífice mediante un telegrama difundido este domingo y firmado por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

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En el mensaje, el Pontífice expresa su "cercanía espiritual" a todos los afectados por el atentado e invoca la intercesión de la Virgen María, "Reina de Polonia".

El Papa, que se encuentra en Uruguay en un viaje apostólico que le llevará también a Argentina y Perú, ha implorado además "el don de la esperanza cristiana" para las familias afectadas y para aquellos que "viven el duelo" por las víctimas.

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El telegrama concluye con la garantía de la oración del Pontífice y su Bendición Apostólica, así como con una exhortación a "perseverar incansablemente en la búsqueda de la paz y la concordia".

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