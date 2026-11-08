El momento del PSG, la recaída del City y el empate del Lazio

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Madrid, 8 nov (EFE).- Toda Europa atiende al momento del París Saint-Germain, subido en una racha de once victorias entre todas las competiciones, al frente de la clasificación en la Liga de Campeones y en Francia, entre la recaída del Manchester City en Inglaterra, a seis puntos del Arsenal, y el empate del Lazio, líder en Italia.

El PSG es el rival a batir en todos los lados, más aún en Francia. Su liderato es firme. No necesita ni siquiera brillo para ganar, como ocurrió este sábado contra el Troyes, al que doblegó por 1-0 con un gol de Ilya Zabarnyi. Es una racha de otra década.

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Ha ganado sucesivamente al Slovan Bratislava (6-1), al Brest (0-1), al Marsella (1-2), al Le Mans (3-1), al Manchester City (2-4), al Estrasburgo (1-3), al Barcelona (4-2), al Lyon (2-0), al Le Havre (1-5), al Villarreal (0-6) y al Troyes por (1-0), con 39 goles a favor y ocho en contra para ser líder en Francia y Europa. De nuevo, es favorito.

No lograba una racha igual desde 2016, con Laurent Blanc como técnico, al frente de un equipo con Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani o Ángel Di María, entre otros. Entonces, su secuencia de victorias seguidas llegó hasta las dieciséis, cinco más que ahora. Es otro desafío para el grupo que dirige Luis Enrique Martínez, con dos puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el Lille, que venció por 1-2 al Rennes.

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En Inglaterra, el Manchester City sigue un camino diferente. De repente, se ha caído. Las tres derrotas consecutivas son una evidencia. Este sábado fue doblegado por el Nottingham Forest, liderado por la velocidad, la potencia y dos golazos de Liam Delap. El otro fue de Jair Cunha en el 3-1 con el que todo son dudas para Enzo Maresca. Su imponente comienzo ya es un pasado intrascendente.

Y se ha quedado a seis puntos del liderato del Arsenal. Tampoco luce el conjunto de Mikel Arteta, pero combina una defensa sólida con una concreción ofensiva. No crea muchas ocasiones, pero, tarde o temprano, aprovecha una. Lo mismo ocurrió contra el Hull City, con el gol que lo solucionó todo de Martín Odegaard en el minuto 72. Otro 1-0. Suficiente para ser el único favorito visible.

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Mientras pierde el City, lo aprovecha del Brighton, de revelación a realidad incontestable ya con diez jornadas disputadas. Fue el único capaz de ganar al Arsenal, pero también se impuso al City. Suma 22 de los 30 puntos, a cinco de la cima, tras derrotar sin sobresaltos al Brentford, doblegado por un golazo de Diego Gómez, la expulsión de Igor Thiago y un penalti para el 2-0 al descanso.

También sacó partido el Liverpool, que venció por 1-3 al Crystal Palace, el último de la clasificación, con los goles de Alexis Mac Allister, Florian Wirtz y Alexander Isak, pero también por las paradas de Alisson Bekcer, mientras que el Manchester United y el Aston Villa igualaron a cuatro en Old Trafford. Los locales salvaron dos marcadores adversos de dos goles. Del 0-2 al 2-2 y del 2-4 al 4-4 en el 96 de Patrick Dorgu.

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Aún se mantiene primero el Lazio en Italia. A pesar de su empate en Nápoles (1-1), con los goles de David Frattesi para los visitantes y Alfonso Pedraza, en propia puerta para los locales. El conjunto romano sólo conserva un punto de ventaja sobre el Inter, que doblegó por 2-0 al Como. Pío Espósito y Marcus Thuram lo resolvieron en la primera parte.

A dos está el Roma, que goleó por 3-0 al Sassuolo, mientras crece el Milan. Ganó en 19 minutos en Génova, con los tantos de Alphadjo Cisse y Christian Pulisic, para adelantar al Como en la quinta plaza de la tabla.

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No hay cambios en Alemania, con el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund en su pulso habitual de las últimas semanas. Los dos ganaron por un único gol de diferencia. Mientras el conjunto bávaro venció por 1-2 al Mainz, por medio de Joshua Kimmich y Lennart Karl y con la lesión de Manuel Neuer, su rival más directo ganó por 2-1 al Elversberg, con dos tantos de Félix Nmecha y bastante sufrimiento final.