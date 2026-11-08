Dos muertos en ataques rusos en Dnipropetrovsk, Ucrania

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Dos personas han muerto este domingo en nuevos ataques rusos contra la región de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania, según ha informado el gobernador militar de la zona, Oleksandr Hanzha, en redes sociales.

"Dos personas han muerto y siete han resultado heridas. El enemigo ha atacado seis distritos casi 40 veces con drones, artillería y bombas aéreas", ha explicado Hanzha.

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Los proyectiles rusos han impactado en viviendas, infraestructuras y un almacén Dnipró, donde ha muerto una persona. En la localidad de Nikolaiv, en el distrito de Dnipró, también ha resultado dañada infraestructura.

Asimismo ha habido daños en Kamiansk, Boshedárivska, Pokrovska, Marhanetska, Mirivska y Chervonohrihorivska. También ha habido ataques en la región de Sinelniki, en los municipios de Rozdorska, Shajtarska y Pokrovska. Cita también Pvlohrad y Hrushivska.

Por otra parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha denunciado que Rusia ha aprovechado la tregua humanitaria acordada en Oleshki para "desplegar fuerzas adicionales aprovechando la operación humantiaria".