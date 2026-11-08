Agencias

Comisaria europea pide ayuda inmediata para Gaza tras inundaciones en campos de refugiados

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Bruselas, 8 nov (EFE).- La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, dijo este domingo que las organizaciones humanitarias que trabajan a pesar del temporal en Gaza "necesitan que llegue más ayuda ahora mismo", mientras calificó la situación en los campamentos de desplazados de "insoportable".

"En Gaza, las familias están sacando el agua de sus tiendas con ollas y sartenes. Las inundaciones han arrasado los campamentos de desplazados. La lluvia agrava una crisis que ya era insoportable", dijo la comisaria a través de un mensaje en redes sociales.

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Lahbib destacó la labor de las organizaciones humanitarias que "siguen trabajando a pesar de la tormenta" y "necesitan que les llegue más ayuda, ahora mismo", añadió.

La Defensa Civil anunció el sábado el despliegue de 30 equipos en diversas zonas para hacer frente a los efectos devastadores de la tormenta y responder a las más de 1.500 llamadas de auxilio de gazatíes cuyas tiendas de campaña y refugios han resultado inundados o dañados durante el temporal, que ha afectado a campamentos enteros. EFE

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