Alejandra Rubio entona el 'mea culpa' con Gloria Camila tras sus desafortunadas palabras sobre Ortega Cano

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Alejada de la televisión y disfrutando de su maternidad tras el nacimiento de su segundo hijo con Carlo Costanzia -una niña llamada Tessa- el pasado 29 de agosto, Alejandra Rubio vuelve a estar en el punto de mira tras su participación hace unos días en el espectáculo 'Casi famosas', en el que después de ver unas imágenes de José Ortega Cano bailando, cantando y pronunciando su icónica frase "mi semen es de fuerza" -cuando se rumoreaba que estaba en crisis con Ana María Aldón- bromeó con que el viudo de Rocío Jurado es un poco "asesinillo" por su profesión de torero.

Unas palabras que no han sentado bien a Gloria Camila, que amiga de la hija de Terelu Campos revelaba en 'La tarde se mueve' que había hablado con ella y que la influencer le había pedido disculpas. "Respeto que sea antitaurina, pero viniendo de alguien a quien le tengo cariño y siempre he defendido me ha dolido, porque hay que saber diferenciar entre burla y broma. Ponerle imágenes de mi padre me lo tomo como burla, y creo que hay comentarios que te tienes que ahorrar en público" expresaba molesta.

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Alejandra ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y, consciente de que su comentario sobre Ortega Cano no estuvo acertado, ha dado la cara y ha entonado el mea culpa: "Le pedí disculpas a Gloria. Soy obviamente antitaurina, esto no es nada nuevo, pero entiendo que a ella le moleste porque es su padre, por supuesto. A mí también me molestaría de mis padres, pero ya está".

"De ahí no te puedo decir más, era una cosa en contexto de humor, se hizo humor, no burla ni tal, simplemente humor, entiendo que le moleste, pero yo soy antitaurina y eso no lo va a cambiar nadie, mi madre es taurina y convivo con ella en paz y armonía y no pasa nada" ha defendido, asegurando que "no quería ofender a nadie. No fue algo por Ortega en concreto como persona".

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"Yo a Gloria la quiero, le tengo un cariño increíble, no tengo ningún problema con ella, no voy a entrar en ninguna guerra con ella, jamás. De hecho ella dice que me defiende, yo también siempre la he defendido, no tengo, vamos, o sea, Gloria para mí es una persona con la que tengo muy buena relación. Entiendo que le moleste, te lo repito, pero no fue por él como persona, fue en el contexto" ha explicado, revelando que ella se subió al escenario sin saber a lo que iba e improvisó como pudo.

Además, Alejandra también se ha pronunciado sobre la cita que Alexia Rivas ha revelado que tuvo con Carlo Costanzia en Ibiza en 2021 y, como ha asegurado con una sonrisa, "Carlo no se acuerda, pero no es nada nuevo, o sea, Carlo en ese año donde dice ella... pues no sé... no se acuerda, pero de corazón, en plan, no se acuerda, me dice que igual sí, o sea, si había más gente, que él sabe que una cita con ella solas no tuvo, pero que no tiene ni idea, pero que vamos, o sea, Carlo no se acuerda de ella, con perdón, pero como no se puede acordar de otras muchas personas, porque Carlo estaba en su prime, acaba de salir Toy Boy, creo que estaba grabando la segunda temporada, hacía lo que le daba la gana con su vida, soltero, y ya está, o sea, me parece fenomenal, o sea, es que yo tengo un pasado y él también".

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Y, sobre lo que ha dicho Alexia de que le pareció un poco tieso y soso, la nieta de María Teresa Campos no ha dudado en responderle rotunda: "El qué? Perdona, es el padre de mis hijos, hombre, tan mal no me ha ido, la verdad. Entonces, no sé, que digan lo que quieran, que me parece tal tontería, encima, esto ahora como si fuera como algo mega importante, ¿sabes? ¡Guau! No sé, ¿con cuántas personas habrá quedado Carlo en su vida? Con 1.500, y yo también. Y sinceramente me da igual".

Sobre lo que sin embargo no ha querido hablar ha sido sobre el reencuentro de Terelu y Belén Esteban en el último adiós al periodista Rául Triguero, fallecido en la tragedia ferroviaria de Urda. "No voy a decir nada de eso. Sé que coincidieron, pero... lo que ha ocurrido es una desgracia, una magnitud increíble, y ya está, que si tienen que hablar, ya hablarán. O sea, que es que la vida hay que vivirla más, ¿vale? Y no preocuparse por tantas tonterías que nos preocupan" ha sentenciado.

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Por último, y al preguntarle si le gustaría volver a televisión, Alejandra ha dejado que no después de que la colaboradora Leticia Requejo hiciese un comentario sobre ella y Carlo: "Para qué? Para que mujeres me digan, bueno, es que Alejandra culminó en la primera cita. Lo siento, hay que avanzar. Y yo espero avanzar, ¿vale? Un beso a Leticia Requejo, que somos un poquito machistas".