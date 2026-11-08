Agencias

Al menos 4 muertos y 88 heridos en colisión entre dos trenes en provincia egipcia de Giza

Guardar

El Cairo, 8 nov (EFE).- Al menos 4 personas murieron y 88 resultaron heridas este domingo en un accidente ferroviario ocurrido en la región de Al Ayat, en la provincia de Giza, a unos 59 kilómetros al sur de El Cairo, después de que dos trenes de pasajeros colisionaran y varios vagones descarrilaran, informaron fuentes oficiales.

Según un recuento preliminar, el Ministerio de Salud y Población egipcio informó del fallecimiento de cuatro personas en el siniestro y elevó a 88 la cifra de heridos, si bien el número podría aumentar a medida que avancen las labores de rescate. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avelino Corma, científico número 1 de España y 35º del mundo, según un ránking de la Universidad de Stanford

Avelino Corma, científico número 1 de España y 35º del mundo, según un ránking de la Universidad de Stanford

Laporta, sobre las relaciones con el Atlético: "El aprecio es mutuo"

Infobae

Uli Hoeness: "Jamal Musiala padece una enfermedad que no es fácil de curar"

Uli Hoeness: "Jamal Musiala padece una enfermedad que no es fácil de curar"

Resiliencia y sueños: la receta cubana de Jorge Perugorría para aspirar al Goya

Infobae

El papa anima a católicos de Uruguay a seguir trasmitiendo la fe durante misa en Florida

Infobae