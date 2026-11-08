Al menos 4 muertos y 88 heridos en colisión entre dos trenes en provincia egipcia de Giza

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El Cairo, 8 nov (EFE).- Al menos 4 personas murieron y 88 resultaron heridas este domingo en un accidente ferroviario ocurrido en la región de Al Ayat, en la provincia de Giza, a unos 59 kilómetros al sur de El Cairo, después de que dos trenes de pasajeros colisionaran y varios vagones descarrilaran, informaron fuentes oficiales.

Según un recuento preliminar, el Ministerio de Salud y Población egipcio informó del fallecimiento de cuatro personas en el siniestro y elevó a 88 la cifra de heridos, si bien el número podría aumentar a medida que avancen las labores de rescate. EFE

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