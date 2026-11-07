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Fuerzas militares de EEUU inutilizan un buque mercante en el golfo de Omán

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El Mando Centro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este sábado de que ha inutilizado el buque comercial 'M/V Huda' en aguas del golfo de Omán cuya tripulación no obedeció las órdenes relativas al bloqueo naval impuesto a Irán.

"Fuerzas del CENTCOM han inutilizado un buque comercial en el golfo de Omán el 7 de noviembre después de que la tripulación civil del buque ignorara reiteradamente las advertencias e intentara violar el bloqueo naval contra Irán en múltiples ocasiones", ha explicado el CENTCOM en un comunicado.

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En consecuencia, la aviación estadounidense empleó "munición de precisión" contra la popa del 'M/V Huda', una embarcación con bandera de San Cristóbal y Nieves. El buque quedó inutilizado "después de que fuerzas del CENTCOM ordenaran a la tripulación abandonar las zonas objetivo". "El barco mercante intentó partir de las aguas de la zona tras visitar un puerto iraní", continúa el comunicado.

El CENTCOM destaca que continúa aplicando "estrictamente" el bloqueo naval contra Irán. Desde julio han redirigido a 147 buques e inutilizado cinco que se negaron a cumplir las órdenes. Asimismo han sido destruidos diez petroleros iraníes de la "red de la flota fantasma multimillonaria de la Guardia Revolucionaria" iraní.

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"Todos los marineros que transiten las costas iraníes o aguas cercanas deben cumplir con los avisos de bloqueo de las fuerzas estadounidenses", concluye el comunicado.

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