Santi Aldama debuta con victoria en Dallas

30/08/2025 Santi Aldama EUROPA ESPAÑA DEPORTES OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS

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El ala-pívot español Santi Aldama ha debutado con los Dallas Mavericks con una victoria ante Utah Jazz (112-100), en una jornada NBA en la que Aday Mara ha contribuido al aplastante triunfo de Oklahoma City Thunder sobre Memphis Grizzlies (97-128) y en la que Hugo González, con sus Boston Celtics, también ha superado a Charlotte Hornets (80-119).

El jugador canario, que se incorporó a la franquicia texana este verano procedente de Memphis Grizzlies, regresó a la pista casi diez meses después de lesionarse la rodilla derecha y pasar por quirófano, y lo hizo aportando buenos números en sus 13 minutos de participación.

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Así, firmó ocho puntos -2 de 4 tiros de campo y 4 de 5 desde la línea de tiros libres-, capturó nueve rebotes -cinco de ellos defensivos- y ofreció una asistencia. Su compatriota y compañero en Dallas Sergio de Larrea continúa sin jugar por una distensión en la rodilla derecha que sufrió en Miami.

De esta manera, los 'Mavs' (5-4) ponen fin a una racha de dos derrotas consecutivas y se asientan en la décima plaza, última de 'PlayIn', de la Conferencia Oeste, donde mandan Los Angeles Lakers (8-2) y donde Oklahoma City Thunder (7-2) es cuarto.

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En este sentido, los de Oklahoma City sellaron su tercer triunfo seguido en Memphis, amparados por los 35 puntos del base belga Ajay Mitchell, mientras que el español Aday Mara disfrutó de 18 minutos saliendo desde el banquillo.

El pívot aragonés aportó nueve puntos -4 de 6 tiros de campo y 1 de 4 tiros libres-, además de recoger siete rebotes -cuatro ofensivos- y poner un tapón.

Por último, el escolta madrileño Hugo González también celebró una victoria con Boston en Charlotte, que deja a los de Massachusetts segundos en la Conferencia Este (7-2) solo por detrás de Philadelphia 76ers (8-2). Desde el banquillo, anotó ocho puntos -3 de 4 en tiros libres, incluido 1 de 4 triples- y capturó un rebote en 15 minutos sobre la pista.

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